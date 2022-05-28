"Завод знищено": з'ясувалися подробиці ракетного удару по Кривому Рогу

Подробиці ракетного обстрілу Кривого Рогу / mil.ru

У суботу, 28 травня, рашисти вдарили кількома ракетами по одному з промислових підприємств Кривого Рогу, повідомив начальник Військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Завод був практично знищений. Чутно вибухи. До ліквідації наслідків пожежі залучені підрозділи рятувальників", - написав він.

Ракетний удар по Кривому Рогу

У суботу ввечері,28 травня, в Кривому Розі було чутно два потужних вибуху. У Telegram-каналах місцеві жителі повідомляють про те, що спостерігають над містом гриб від вибуху.

Вибухи в Кривому Розі підтвердив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

Прильоти в місті також підтвердив і голова Дніпровської обласної ради Микола Лукашук.

ЗСУ розбивають техніку армії Росії в Україні

Збройні Сили України в районі села Білогорівка Луганської області на річці Сіверський Донець завдали нищівного удару по військах Росії. Ворожі військові підрозділи споруджували переправу, щоб потрапити на інший берег і в перспективі влаштувати оточення українських військ на Донбасі. Однак українська армія спрацювала ефективно-росіяни зазнали серйозних втрат. Понад 70 одиниць техніки було розбито.

Журналіст Юрій Бутусов розповів про подвигу бійців ЗСУ в Харківській області. Військові 6-ї роти 92-ї бригади 24 лютого, в день військового вторгнення Росії, потрапили в оточення в Старому Салтові, і зуміли здобути перемогу в бою. Наступного дня, 25 лютого, вони зупинили спробу військ РФ прорватися до Харкова.

Армія України відбила штурм військ РФ поблизу Горлівки Донецької області. Ворожі війська намагалися захопити українські позиції на околиці міста. Однак ЗСУ вдалося завдати удару у відповідь, в результаті чого була розбита рота солдатів противника і два танки.

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