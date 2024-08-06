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Захистять життя воїнів ЗСУ: у МОУ презентували нові українські безпілотники

Степан Гафтко
6 серпня 2024, 00:27
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В Україні презентували нові вітчизняні безпілотні системи, які можуть компенсувати чисельну перевагу росіян на полі бою.
Захистять життя воїнів ЗСУ: у МОУ презентували нові українські безпілотники
В Україні презентували нові вітчизняні безпілотні системи / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

В Україні презентували сучасні вітчизняні безпілотні системи, які допоможуть українським захисникам та зможуть компенсувати чисельну більшість ворога у бою. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони у своєму Telegram-каналі.

"Збройні сили України впроваджують технології, які дозволяють ефективно замінити людей на полі бою роботизованими дронами", - зазначив під час участі у заході заступник Головнокомандувача ЗС України полковник Андрій Лебеденко.

За інформацією МОУ, презентацію провели на одному із полігонів Сил оборони України. Також у відомстві зазначили, що подібні системи уже давно замінили багато видів озброєння та стали ефективним замінником людським ресурсам. У Міністерстві сказали, що дрони стали досить хорошою заміною артилерії, адже снарядів сьогодні не вистарчає.

відео дня

Що таке Генштаб ЗСУ?

Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

"Наразі Сили оборони активно співпрацюють із вітчизняними й іноземними розробниками військових технологій із метою широкого використання штучного інтелекту на полі бою. Технології – основа нашої перемоги", – йдеться в повідомленні Міністерства оборони.

Лебеденко підкреслив, що наразі необхідно покращувати виробництво українських безпілотних систем і відзначив їх необхідність та ефективність на полі бою.

Сучасна війна безпілотників: основні новини

Нагадаємо, в ніч на 6 серпня ворог в черговий раз атакував Київ не лише дронами та безпілотниками, але і ракетами. У столиці працювала ППО.

ЗСУ активно використовують ударні дрони у війні проти України, наприклад, недавно морпіхи показали відео, як нищать російські бліндажі за допомогою дронів.

Також в понеділок увечері, 5 серпня, стало відомо, що на заводі Ростеха в Башкортостані, який постачає запчастини до РСЗВ окупантів, стався великий вибух.

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