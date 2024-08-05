Київ під обстрілом: РФ атакувала країну ракетами і дронами

Повітряну тривогу оголошено в багатьох областях країни. Потужні вибухи прогриміли навіть у столиці.

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РФ атакувала Україну ракетами і дронами / Колаж: Главред, фото: фото: ua.depositphotos.com

Російські окупанти атакували Україну "Шахедами". Повітряну тривогу було оголошено в багатьох областях України. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Відомо, що ворог атакував безпілотниками Сумську, Полтавську та Чернігівську області. Повідомляється про те, що потужні вибухи пролунали в Ромнах і Конотопі на Сумщині. Також вибух пролунав і в самих Сумах. Відомо, що там сили ППО знищили ворожий розвідувальний дрон.

Пізніше росіяни атакували країну балістичними ракетами з півночі. Потужні вибухи пролунали в Києві. Це підтвердив і мер столиці Віталій Кличко. Він закликав усіх негайно пройти в укриття.

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"У Києві працює ППО. Залишайтеся в укриттях", - написав він.

Відомо, що в Києві пролунало щонайменше 5 вибухів, їх було чутно в усьому місті. Моніторингові канали повідомляють, що росіяни могли атакувати столицю "Іскандером" або північнокорейськими балістичними ракетами.

За попередніми даними, уламки ракет впали в районі Броварів.

Що відомо про балістичну ракету КНДР / Інфографіка: Главред

Атаки РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, в ніч на 31 липня російські окупанти здійснили одну з наймасованіших атак України ударними дронами за весь час повномасштабного вторгнення. Головною метою ворожих безпілотників став Київ.

Для цього ворог використав керовану авіаційну ракету Х-59 та 89 ударних дронів типу Shahed. Таку ж кількість дронів російські окупанти застосовували в новорічну ніч 1 січня 2024 року. ППО вдалося збити всі цілі.

Також відомо, що Сили ППО під час відбиття російських дронів у ніч на 31 липня могли застосувати нові - нетрадиційні для такого типу завдань - засоби. Йдеться про використання вертольотів.

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