Київ під обстрілом: РФ атакувала країну ракетами і дронами

Російські окупанти атакували Україну "Шахедами". Повітряну тривогу було оголошено в багатьох областях України. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Відомо, що ворог атакував безпілотниками Сумську, Полтавську та Чернігівську області. Повідомляється про те, що потужні вибухи пролунали в Ромнах і Конотопі на Сумщині. Також вибух пролунав і в самих Сумах. Відомо, що там сили ППО знищили ворожий розвідувальний дрон.
Пізніше росіяни атакували країну балістичними ракетами з півночі. Потужні вибухи пролунали в Києві. Це підтвердив і мер столиці Віталій Кличко. Він закликав усіх негайно пройти в укриття.
"У Києві працює ППО. Залишайтеся в укриттях", - написав він.
Відомо, що в Києві пролунало щонайменше 5 вибухів, їх було чутно в усьому місті. Моніторингові канали повідомляють, що росіяни могли атакувати столицю "Іскандером" або північнокорейськими балістичними ракетами.
За попередніми даними, уламки ракет впали в районі Броварів.
Атаки РФ по Україні - останні новини
Нагадаємо, в ніч на 31 липня російські окупанти здійснили одну з наймасованіших атак України ударними дронами за весь час повномасштабного вторгнення. Головною метою ворожих безпілотників став Київ.
Для цього ворог використав керовану авіаційну ракету Х-59 та 89 ударних дронів типу Shahed. Таку ж кількість дронів російські окупанти застосовували в новорічну ніч 1 січня 2024 року. ППО вдалося збити всі цілі.
Також відомо, що Сили ППО під час відбиття російських дронів у ніч на 31 липня могли застосувати нові - нетрадиційні для такого типу завдань - засоби. Йдеться про використання вертольотів.
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