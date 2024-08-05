Мінус кілька бліндажів РФ: морпіхи показали успішну роботу дронами

Воїни 140-го окремого розвідувального батальйону Морської піхоти ВМС показали кадри, на яких вони нищать бліндажі окупантів на Херсонщині.

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Морпіхи дронами розбили бліндажі росіян / колаж: Главред, фото: УНІАН

На Херсонському напрямку бійці 140-го окремого розвідувального батальйону Морської піхоти ВМС України розбили бліндажі російських окупантів за допомогою дронів та показали це на відео. Про це українські воїни повідомили на своєму Telegram-каналі.

"Літо, Херсонщина, ударні дрони та злагоджена робота бійців 140 ОРБ по бліндажах російського окупанта у складі їхньої лінії оборони. Ми робимо ставку на злагодженість та ефективне використання наших сильних сторін! Тиха пильність, швидкі дії!", - йдеться в дописі під відео.

На відео видно, як українські ударні дрони активно атакують російські бліндажі та вражають їх.

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Участь українських дронів у війні проти Росії

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Україна своїми дронами атакувала російський аеродром Морозовськ. Після значних вибухів трапилась детонація боєприпасів, було знищено багато КАБів.

Пізніше в мережу потрапили фотографії знищеного аеродрому Морозовськ, де було ліквідовано велику кількість авіаційних боєприпасів та техніки окупантів.

Також нагадаємо, що у ніч на 2 серпня в Росії прогриміли вибухи. Зокрема, голосно було в Курську - росіяни поскаржилися на атаку дронів.

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