Затримання Медведчука: у Зеленського пояснили, що чекає на кума Путіна

Віктор Медведчук

В Офісі президента України прокоментували затримання нардепа від Опозиційної платформи - За життя Віктора Медведчука.

За словами радника глави ВП Олексія Арестовича, після рішення суду долю кума Володимира Путіна вирішуватиме президент України. Про це він заявив в ефірі Каналу 24.

"Думаю, що буде вирішувати все президент України, ну суд спочатку, а потім президент, якщо його (Медведчука - ред.) засудять. Тому що президент єдиний, хто може прийняти рішення про його обмін, наприклад, на українських військовополонених", - розповів радник глави ОП.

Він також упевнений в тому, що затриманий нардеп від ОПЗЖ повинен дати свідчення, які дозволять Україні дізнатися, як готувалася війна з боку РФ і скільки часу це тривало.

Разом з тим співрозмовник також оцінив ймовірність того, що Медведчук може стати одним з фігурантів обмінного процесу між Україною і РФ.

"З одного боку, він є кумом Путіна, а з іншого - Путін може бути на нього дуже злий за ті 5 мільярдів і ті роки зусиль, які пішли в нікуди", - додав Арестович.

Затримання Медведчука

Увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення спецоперації Служби безпеки України, в ході якої затримали Віктора Медведчука - кума Путіна і народного депутата від ОПЗЖ.

Глава СБУ Іван Баканов підтвердив затримання Медведчука і заявив, що жоден зрадник не уникне покарання і відповідатиме за Законом України.

Радник глави ВП Михайло Подоляк вважає, що Медведчуку тепер потрібно сховатися у в'язниці, щоб вижити. За його словами, в Росії Медведчука обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крав гроші і в підсумку став одним з ініціаторів війни.

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