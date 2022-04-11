У Львові суд віддав державі заарештовану яхту кума Путіна Медведчука

Тепер яхта Віктора Медведчука, яка носить назву Royal Romance, буде передана в розпорядження українських фахівців з багатопрофільного агентства.
11 Квітня Личаківський районний суд Львова передав заарештовану яхту Віктора Медведчука у розпорядження українському "Агентству з розшуку та управління активами" (АРМА). Про це повідомляється на сторінці установа Transparency Ukraine в сервісі Twitter.
Згідно з текстом, мова йде про яхту Royal Romance, яку 16 березня 2022 року заарештували. У той час п'ятипалубна яхта перебувала в порту міста Рієка в Хорватії.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в мережі з'явилися фотографії розкішного вагона, який належить скандальному нардепу від ОПЗЖ, куму Володимира Путіна Віктору Медведчуку.
Як розповіли журналісти Слідства.Інфо, "Золотий вагон" Медведчука - незвичайний подарунок його дружини Оксани Марченко.
У повідомленні наголошується, що на сьогоднішній день вагон-ресторан стоїть на спеціально побудованій залізничній платформі в маєтку Медведчука в Пущі-Водиці.
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