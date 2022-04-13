Зеленський звернувся до українців і розкрив деталі про затримання Медведчука

Володимир Зеленський / Офіс президента, СБУ

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців 13 квітня.

Зеленський запропонував обміняти українського депутата від партії Опозиційна платформа - За життя Віктора Медведчука.

"Дуже символічно, що саме в День космонавтики був затриманий пан Медведчук. Він ховався 48 днів. І ось нарешті вирішив спробувати втекти за межі нашої держави. Що ж, для цього "космонавта" в поганому сенсі слова - не спрацювало знамените "Поїхали! ",- сказано в повідомленні.

Президент відзначив цинічність з боку Медведчука використовувати військовий камуфляж.

"Намагався так замаскуватися. Ось такий "вояка". Ось такий "патріот". Що ж, якщо Медведчук сам вибрав для себе військову форму, він підпадає під правила воєнного часу. Пропоную Російської Федерації обміняти цього вашого хлопця на наших хлопців і дівчат в російському полоні. Тому важливо, щоб наші правоохоронні органи і військові також розглянули таку можливість", - заявив президент.

Затримання Медведчука

Український депутат від Опозиційної платформи - За життя Віктор Медведчук був затриманий 12 квітня. Першим про затримання повідомив президент України Володимир Зеленський.

Пізніше Глава СБУ Іван Баканов заявив, що жоден зрадник не уникне покарання і відповідатиме за Законом України.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що

Медведчук був затриманий не в Києві. СБУ розшукала і "взяла" кума Володимира Путіна за розпорядженням президента України Володимира Зеленського.

За його словами, ймовірно, Медведчук намагався організувати свою втечу, заплативши комусь великі гроші.

Справа Медведчука

8 жовтня Віктору Медведчуку оголосили підозру про державну зраду та сприяння тероризму.

Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля з окупованого Донбасу.

Так, після захоплення Росією частини українського Донбасу виникла необхідність у закупівлі вугілля на світовому ринку, зокрема в ПАР.

Печерський районний суд у Києві продовжив Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 10 березня 2022 року. Його підозрюють у незаконній торгівлі українським вугіллям з ватажками ОРДЛО.

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