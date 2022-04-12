"Вова, я в полоні, забери мене якось": Мережа вибухнула мемами після затримання Медведчука

Віктора Медведчука затримала СБУ / t.me/V_Zelenskiy_official

У Telegram-каналі президента України Володимира Зеленського у вівторок ввечері з'явилася фотографія колишнього співголови партії Опозиційна платформа - За життя Віктора Медведчука, у військовій формі та в наручниках.

Вона супроводжувалася текстом "Проведена спецоперація завдяки СБУ. Молодці! Деталі пізніше".

Пізніше глава держави опублікував фото із затриманим Медведчуком у своєму Instagram, супроводивши його іронічним підписом "З Днем космонавтики".

Не виключено, що це був тонкий тролінг кума Медведчука - президента РФ Володимира Путіна, який сьогодні, 12 квітня, в День космонавтики, в ході відвідування космодрому Східний зробив нові заяви зі звинуваченнями на адресу України.

Додамо, що в Мережі опублікували безліч мемів, присвячених затриманню Медведчука.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в мережі з'явилися фотографії розкішного вагона, який належить скандальному нардепу від ОПЗЖ, куму Володимира Путіна Віктору Медведчуку.

Як розповіли журналісти Слідства.Інфо, "Золотий вагон" Медведчука-незвичайний подарунок його дружини Оксани Марченко.

У повідомленні наголошується, що на сьогоднішній день вагон-ресторан стоїть на спеціально побудованій залізничній платформі в маєтку Медведчука в Пущі-Водиці.

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