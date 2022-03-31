"Пшонка-стайл" і ностальгія за совком: як виглядає палац Медведчука на Закарпатті

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Кум Володимира Путіна, нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук, який втік з-під домашнього арешту, побудував на Закарпатті шикарний маєток.

Журналісти показали величезну резиденцію втікача в селі Жденієво. Маєток включає кілька будинків, ставки та відгороджену парканом гірську річку, повідомляє Слідство.Інфо.

Звернемо увагу, що розкішний маєток займає понад 120 гектарів, всю територію складно обійти за один день.

Що знаходиться на території і всередині палацу

На території розміщені кілька будинків, ставки і навіть гірська річка, яку огородили парканом, і всім це під наглядом співробітників поліції охорони.

Основний будинок - це справжній дерев'яний палац в кілька поверхів, який має кілька входів. При цьому на першому поверсі стоїть радянський автомат "газована вода". По сходах можна піднятися в вітальню, стіни якої завішані картинами, а на стелі люстри в кілька метрів і все це прикрашено позолотою.

У кімнаті також знаходиться камін із зеленого мармуру, який оточений диванами. На каміні напис на латині "Удача сприяє сміливим". Поруч висить сріблястий дискошар.

Крім того, в цій кімнаті стоять настільні годинники від іспанського бренду Soher, які робляться під замовлення, а їх вартість залежить від того, з якого металу вони зроблені. Ціна стартує від 300 тисяч гривень. Також у вітальні розташувалася іграшкова залізниця.

У будинку є ліфт на шість чоловік, а в глибині палацу "сховалися" басейн і джакузі, спортзал з тренажерами і біговими доріжками, масажний кабінет, СПА-зона і окрема сауна. Майже всі меблі в кімнатах "прикрашена" хутром диких тварин.

На території резиденції є ще один будинок - він призначений для гостей. У ньому обідні зали, зони для відпочинку та спальні. Будинок прикрашений мармуром, а на стінах картини з бурштину, оленячі роги і шкури бурих ведмедів.

читайте такожПереплюнув Януковича: під Києвом знайшли "золотий вагон" Медведчука

Раніше в мережі оприлюднили фотографії недобудованого палацу нардепа від ОПЗЖ, кума Володимира Путіна Віктора Медведчука недалеко від Пущі-Водиці.

Маєток Медведчука взяли під охорону активісти. Там виявили цінні картини, портрети в "золотих" рамках, десятки шуб, хутряних шапок і суконь, а також ігровий автомат і кулемет.

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