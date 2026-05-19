Тисячі військових, авіація та флот: РФ і Білорусь відпрацьовують ядерний сценарій — подробиці

Україна засудила масштабні ядерні навчання Росії та Білорусі й закликала партнерів до рішучої відповіді.

Росія розпочала масштабні ядерні навчання

Головне про навчання РФ і Білорусі:

Понад 64 тисячі військових залучено до ядерних навчань

Близько 200 ракетних пускових установок задіють під час маневрів

Три дні триватимуть масштабні тренування із залученням авіації та флоту

У вівторок, 19 травня, в Росії стартували масштабні навчання з застосування ядерної зброї. Всього до навчань буде залучено понад 64 тис. особового складу та багато техніки, зокрема авіація та флот.

Як повідомило Міністерство оборони РФ, маневри триватимуть з 19 по 21 травня. У них задіяно понад 64 тисячі військовослужбовців, понад 7800 одиниць озброєння та спеціальної техніки, понад 200 ракетних пускових установок, 140 літальних апаратів, а також 73 надводних кораблі та 13 підводних човнів. Серед них – вісім стратегічних ракетних підводних крейсерів.

У МО РФ стверджують, що однією з цілей навчань є "перевірка рівня підготовленості та вдосконалення навичок роботи керівного та оперативного складу, організації управління підлеглими військами під час підготовки та в ході реалізації заходів стримування ймовірного противника".

У Міноборони уточнили, що під час навчань російські військові відпрацюють спільну підготовку та застосування ядерної зброї, розміщеної на території Білорусі.

До тренувань залучені Ракетні війська стратегічного призначення, Північний і Тихоокеанський флот, Командування дальньої авіації, частина сил Ленінградського та Центрального військових округів.

Як пише Telegram-канал Реальна війна, на територію Білорусі (аеродром Мачуліщі) будуть перекинуті три МіГ-31К.

На каналі також уточнили деталі щодо авіації, яку задіє ворог з території Росії:

6 Ту-95мс;

2 Ту-160;

3 Ту-22М3;

3 МіГ-31К.

"Це означає, що необхідно максимально оперативно (!) реагувати на тривоги", — додали монітори.

У Білорусі заявили про початок ядерних навчань

Як писав Главред, 18 травня Міністерство оборони Білорусі заявило про початок навчань з бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення спільно з країною-агресором Росією.

Маневри проходять під керівництвом начальника Генерального штабу ЗС Білорусі. До навчань залучені військові частини ракетних військ та авіації.

Головною метою заходів є нібито підвищення готовності до використання сучасних засобів ураження, зокрема спеціальних боєприпасів. Також перевірятиметься здатність особового складу виконувати завдання та організовувати бойове застосування з позапланових районів.

Реакція України на навчання

Міністерство закордонних справ України назвало розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі та спільні ядерні навчання двох диктатур безпрецедентним викликом для архітектури глобальної безпеки і закликало міжнародних партнерів до жорсткої відповіді.

Дипломати підкреслили, що спільне відпрацювання ударів безпосередньо порушує фундаментальні статті 1 і 2 Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), які суворо забороняють ядерним державам передавати контроль над технологіями масового знищення, а неядерним підписантам — приймати його.

Як підкреслили у зовнішньополітичному відомстві, перетворюючи Білорусь на свій ядерний плацдарм біля кордонів НАТО, Кремль де-факто легітимізує поширення ядерної зброї у світі та створює небезпечний прецедент для інших авторитарних режимів. Такі дії мають отримати однозначне і жорстке засудження з боку всіх держав, які поважають режим нерозповсюдження ядерної зброї.

"Мілітаризація Білорусі не лише підриває довіру до міжнародного права, але й остаточно перетворює Мінськ на співучасника російського ядерного шантажу. Нахабство Москви та Мінська, які свідомо переступили всі "червоні лінії" ДНЯЗ, не може залишатися без жорсткої консолідованої відповіді та системного стримування обох режимів з боку євроатлантичної спільноти та всього світу", – зазначили в МЗС України.

Дипломати закликали до різкого посилення санкційного тиску на Москву і Мінськ, істотного збільшення підтримки України, нарощування присутності союзників на східному фланзі НАТО та поглиблення взаємодії у сфері безпеки з Україною.

Ядерні загрози Росії - останні новини

Як писав Главред, російський диктатор Володимир Путін після Дня Перемоги 9 травня почав погрожувати світу ядерною зброєю.

Глава Кремля заявив про те, що завершуються роботи над двома системами з малими ядерними енергетичними установками — безпілотним підводним апаратом "Посейдон" і крилатою ракетою глобальної дальності "Буревісник".

"З 2025 року на бойове чергування поставлено ракетний комплекс середньої дальності наземного базування "Орешник", який також може бути оснащений ядерними боєголовками", — сказав Путін.

У свою чергу, командувач ракетними військами стратегічного призначення Сергій Каракаєв повідомив про успішне випробування ракетного комплексу "Сармат". За його словами, запуск новітньої важкої рідинної міжконтинентальної балістичної ракети відбувся об 11:15.

Раніше заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв зухвало назвав США головним геополітичним суперником Росії та не побоявся пригрозити Америці ядерною зброєю.

"Ми з вами розуміємо, що таке Сполучені Штати Америки: боєголовки їхніх стратегічних ядерних сил націлені на нас, наші боєголовки націлені на них. Це ніби визначає те, навколо чого будуються взаємини", — заявив Медведєв.

Що станеться із Землею, якщо розпочнеться ядерна війна

За оцінками низки аналітиків, у разі повномасштабного обміну ядерними ударами кількість жертв може обчислюватися мільярдами вже в перші години. При цьому зміниться не тільки геополітична карта, а й сама екосистема планети. Про це пише Lad Bible.

При глобальному обміні ударами близько п'яти мільярдів людей можуть загинути упродовж перших 72 хвилин.

Одним з головних факторів стане так звана "ядерна зима". Величезні обсяги попелу та сажі піднімуться в атмосферу, перекривши сонячне світло. Температури різко знизяться, а сільське господарство опиниться на межі повного колапсу.

Значна частина середніх широт (від сільськогосподарських регіонів США до України) може опинитися під сніговим покривом на роки. Урожаї зникнуть, а продовольчі ланцюжки зруйнуються.

Додатковим ударом стане руйнування озонового шару. Підвищена радіація та ультрафіолетове випромінювання зроблять тривале перебування на сонці небезпечним. Тим, хто виживе, ймовірно, доведеться ховатися під землею.

Про джерело: МЗС України Міністерство закордонних справ України (МЗС України) — центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. МЗС України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин України.

