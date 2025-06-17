"У Путина один глядач": політик розкрив несподівану мету обстрілів України

Політик заявив, що Кремль прагне зламати Україну, розраховуючи на підтримку Трампа у своїх діях.

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Кремль прагне зламати Україну, розраховуючи на підтримку Трампа у своїх діях / Колаж: Главред, фото: Главред, t.me/dsns

Коротко:

Путін ігнорує Європу, розраховує лише на лідерів США та Китаю

Обстріли України спрямовані на вплив на Дональда Трампа

Трамп роздратований стійкістю України та бажає "закрити гештальт"

Президент РФ Володимир Путін не зважає на позицію європейських країн і вважає, що його рівень – це лідери США та Китаю. Наразі ж його дії спрямовані на те, аби вплинути саме на реакцію Дональда Трампа. Про це в етері телеканалу "Еспресо" заявив політик і голова ГО "Центр спільних дій" Олег Рибачук.

"Щодо обстрілу території України та Києва в ніч на 17 червня, то слід сказати, що у Путіна є все-таки один глядач. І тут він з Трампом схожий, бо й Путін не рахується з країнами Європи, не вважає, що вони його рівень. В першу чергу його рівень – Трамп і Сі Цзіньпін. Але зараз вся гра Путіна розрахована на реакцію саме президента США, тобто він поводить себе так, як реагує Трамп", – зазначив Рибачук. відео дня

За його словами, між Путіним і Трампом відбулася розмова після одного з ударів по російській авіації, і це могло вплинути на нинішню риторику Кремля.

"Особливо на фоні загострення конфлікту на Близькому Сході Путін переслідує ціль – залякати українське суспільство, по можливості захопити якісь території України, але ще й те, що подобається Трампу. А Трамп відверто роздратований тим, що Зеленський не йде поступки, що Україна не ламається. Тому, десь в глибині душі, Трамп теж сподівається, якщо Путін буде рвати нас на шматки, то врешті-решт ми здамося, погодимося на будь-які умови та закриємо цей гештальт", – резюмував політик.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 17 червня країна-агресор РФ атакувала Київ із повітря. Внаслідок масованої атаки Росії на столицю було пошкоджено гуртожитки Київського авіаційного інституту, житловий будинок і навчальний заклад.

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що під час масованої атаки на Київ у ніч на 17 червня армія РФ застосувала 175 дронів, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні ракети. Найбільше житла та майна звичайних киян ворог знищив у Солом'янському та Дарницькому районах.

Крім того, унаслідок російської ранкової атаки по Одесі постраждали 17 осіб, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Росіяни зруйнували житлові будинки в історичному центрі Одеси, дитячий садок та інклюзивний центр.

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Хто такий Олег Рибачук? Олег Рибачук - український політик та громадський діяч, голова аналітично-адвокаційної організації Центр спільних дій. У 2017—2020 роках — член Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони (НАКО), пише Вікіпедія.

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