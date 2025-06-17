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"У Путина один глядач": політик розкрив несподівану мету обстрілів України

Руслан Іваненко
17 червня 2025, 23:56
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Політик заявив, що Кремль прагне зламати Україну, розраховуючи на підтримку Трампа у своїх діях.
Удар по Киеву
Кремль прагне зламати Україну, розраховуючи на підтримку Трампа у своїх діях / Колаж: Главред, фото: Главред, t.me/dsns

Коротко:

  • Путін ігнорує Європу, розраховує лише на лідерів США та Китаю
  • Обстріли України спрямовані на вплив на Дональда Трампа
  • Трамп роздратований стійкістю України та бажає "закрити гештальт"

Президент РФ Володимир Путін не зважає на позицію європейських країн і вважає, що його рівень – це лідери США та Китаю. Наразі ж його дії спрямовані на те, аби вплинути саме на реакцію Дональда Трампа. Про це в етері телеканалу "Еспресо" заявив політик і голова ГО "Центр спільних дій" Олег Рибачук.

"Щодо обстрілу території України та Києва в ніч на 17 червня, то слід сказати, що у Путіна є все-таки один глядач. І тут він з Трампом схожий, бо й Путін не рахується з країнами Європи, не вважає, що вони його рівень. В першу чергу його рівень – Трамп і Сі Цзіньпін. Але зараз вся гра Путіна розрахована на реакцію саме президента США, тобто він поводить себе так, як реагує Трамп", – зазначив Рибачук.

відео дня

За його словами, між Путіним і Трампом відбулася розмова після одного з ударів по російській авіації, і це могло вплинути на нинішню риторику Кремля.

"Особливо на фоні загострення конфлікту на Близькому Сході Путін переслідує ціль – залякати українське суспільство, по можливості захопити якісь території України, але ще й те, що подобається Трампу. А Трамп відверто роздратований тим, що Зеленський не йде поступки, що Україна не ламається. Тому, десь в глибині душі, Трамп теж сподівається, якщо Путін буде рвати нас на шматки, то врешті-решт ми здамося, погодимося на будь-які умови та закриємо цей гештальт", – резюмував політик.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 17 червня країна-агресор РФ атакувала Київ із повітря. Внаслідок масованої атаки Росії на столицю було пошкоджено гуртожитки Київського авіаційного інституту, житловий будинок і навчальний заклад.

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що під час масованої атаки на Київ у ніч на 17 червня армія РФ застосувала 175 дронів, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні ракети. Найбільше житла та майна звичайних киян ворог знищив у Солом'янському та Дарницькому районах.

Крім того, унаслідок російської ранкової атаки по Одесі постраждали 17 осіб, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Росіяни зруйнували житлові будинки в історичному центрі Одеси, дитячий садок та інклюзивний центр.

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Хто такий Олег Рибачук?

Олег Рибачук - український політик та громадський діяч, голова аналітично-адвокаційної організації Центр спільних дій. У 2017—2020 роках — член Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони (НАКО), пише Вікіпедія.

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