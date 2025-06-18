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G7 не опублікували спільну заяву щодо України: ЗМІ назвали причину

Анна Ярославська
18 червня 2025, 07:04
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Країни Великої сімки відмовилися від планів зробити рішучу заяву щодо війни в Україні після опору з боку США.
Зеленський, G7
Зеленський скоротив візит до Канади і повертається в Україну / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Головне:

  • G7 не виступить зі спільною заявою щодо війни в Україні
  • Зеленський покине саміт із новою допомогою від Канади
  • Президент України скоротив свій візит і повертається до Києва

Спільної заяви лідерів Групи семи (G7) щодо війни в Україні не буде, оскільки Сполучені Штати не погодилися би з остаточним формулюванням. Зокрема, Штати не згодні з жорстким формулюванням щодо дій Росії в Україні та захочуть, щоб воно було пом'якшене.

Як пише Reuters з посиланням на свої джерела, шестеро лідерів були готові зайти далеко у своїх формулюваннях, але американці не хотіли, щоб деякі гострі зауваження щодо РФ були включені до спільної заяви.

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"Американці не хотіли, щоб деякі різкі висловлювання на адресу Росії були включені до спільної заяви, оскільки побоювалися, що це поставить під загрозу переговори з цією країною про припинення війни", - цитує видання слова джерела.

"Відступ - ознака того, наскільки делікатним може бути спілкування з Трампом. І це відбувається того самого дня, коли президент України Володимир Зеленський виступив на зустрічі високого рівня в Кананаскісі, Альберта, де він закликав до мирної угоди", - зазначає CBC News.

Після завершення саміту прем'єр Канади Марк Карні планує опублікувати заяву голови Групи семи, в якій закличе до посилення тиску на Росію через санкції та заявить, що G7 підтримує мирні зусилля під керівництвом США.

Європейський чиновник заявив, що лідери розповіли Трампу про свої плани змінити жорсткі заходи проти Росії, і Трамп, здається, був вражений, хоча в принципі він не підтримує санкції.

Троє європейських дипломатів заявили, що Трамп дав зрозуміти, що хоче посилити тиск на очільника РФ Володимира Путіна і розглянути законопроєкт Сенату США, підготовлений сенатором Ліндсі Гремом. Однак він нічого не обіцяв.

санкции
Санкції проти Росії / Інфографіка: Главред ​

Лідери G7 домовилися про шість заяв, що стосуються незаконного перевезення мігрантів, штучного інтелекту, критично важливих мінералів, лісових пожеж, транснаціональних репресій та квантових обчислень.

Зазначимо, Канада цього року головує в G7 на ротаційній основі. Інші лідери не повинні підписувати заяви голови Групи семи.

Reuters пише, що президент України Володимир Зеленський залишить саміт Групи семи з новою допомогою від Канади, але без спільної заяви про підтримку від членів або можливості зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

Зеленський скоротив візит до Канади

Тим часом президент Зеленський скоротив свій візит до Канади і повертається в Україну. Він скасував пресконференцію, заплановану в Калгарі, і повернеться до Києва після завершення переговорів у Кананаскісі.

Джерела в українській делегації повідомили CBC News, що Зеленський скорочує свій візит після обстрілу столиці в ніч на 17 червня і рішення президента США Дональда Трампа пропустити програму саміту "Групи семи" у вівторок.

Зазначимо, Трамп покинув саміт G7 у понеділок увечері, пославшись на конфлікт на Близькому Сході.

Про що йдеться в заяві Карні

Прем'єр Канади Марк Карні, який головував на саміті Групи семи, заявив, що лідери G7 висловили підтримку зусиллям президента США Дональда Трампа, спрямованим на досягнення справедливого і міцного миру в Україні, а також "налаштовані вивчати" всі варіанти максимального тиску на Росію.

"Лідери G7 висловили підтримку зусиллям президента Трампа, спрямованим на досягнення справедливого і міцного миру в Україні. Вони визнали, що Україна взяла на себе зобов'язання щодо безумовного припинення вогню, і погодилися, що Росія повинна зробити те ж саме", - йдеться в заяві.

Зазначається, що лідери G7 рішуче налаштовані вивчати всі варіанти максимального тиску на Росію, включно з фінансовими санкціями.

Лідери G7 зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським та Генеральним секретарем Організації Північноатлантичного договору Марком Рютте, щоб обговорити їхню підтримку сильної та суверенної України, "включно з бюджетною підтримкою оборони та відновлення і реконструкції".

Саміт G7 - що відомо

Саміт Групи семи відбувся 15-17 червня в Кананаскісі, провінція Альберта, Канада.

Як писав Главред, за даними ЗМІ, президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп планували зустрітися в рамках саміту G7. Їхня остання зустріч відбулася у квітні - на траурній церемонії прощання з Папою Франциском.

17 червня стало відомо, що президент США Дональд Трамп достроково покинув саміт G7 і повернувся до Вашингтона.

При цьому у своїй соцмережі Truth Social він різко висловився на адресу французького лідера Еммануеля Макрона, який "не вгадав" причину його від'їзду з саміту. Також глава Білого дому натякнув на щось "велике".

Раніше Зеленський заявляв, що розраховує на особисту зустріч із Дональдом Трампом для обговорення оборонного пакету, який Україна готова придбати, і наголосив на критичній важливості збереження єдності між США та Європою в умовах глобальної загрози.

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