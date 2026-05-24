Майже 700 ворожих цілей: в ПС розповіли про особливість нічного обстрілу РФ

Хоча ця атака не була рекордною по кількості запущеної зброї, та відбиватися ППО було нелегко.

Україна пережила складний удар цієї ночі

Що повідомили у ПС:

Майже 700 повітряних цілей РФ атакували Україну

Більшість дронів та ракет силам ППО вдалося збити

Чи досягли 19 російських ракет цілей, наразі встановлюється

З 18:00 23 травня до ранку 24 травня країна-агресорка Росія масовано атакувала Україну. Під час комбінованого удару ворог застосовував ударні безпілотники, ракети повітряного, морського і наземного базування.

Як повідомили у Повітряних Силах ЗС України, основним напрямком удару цієї ночі був Київ. Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 690 засобів повітряного нападу – 90 ракет і 600 БпЛА різних типів, серед яких була і балістична ракета середньої дальності запущена з Капустиного Яру (Орєшнік).

РС-26 Рубіж / Інфографіка: Главред

"За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 604 цілі – 55 ракет та 549 безпілотників різних типів: 11 балістичних ракет Іскандер-М/С-400, 44 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К/Калібр, 549 ворожих БпЛА різних типів", - йдеться у повідомленні.

Крім цього у Повітряних Силах заявили, що 19 російських ракет, ймовірно, не досягли цілей. Наразі ця інформація уточнюється, можливі місця падіння встановлюються.

"За попередньою інформацією станом на 09.30 зафіксовано влучання 16 ракет та 51 ударний БпЛА на 54 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 23 локаціях", - додали у ПС.

Главред писав, що за словами військового експерта Олега Жданова, РФ може посилити атаки на Суми, Чернігів або Запоріжжя. Разом із тим експерт зауважив, що у Росії зараз, ймовірно, не вистачає ресурсів для масованих одночасних ударів по кількох містах.

Тому росіянам доводиться обирати, куди цілитися під час майбутніх масований ударів. Зазвичай головною ціллю є одне велике місто, як це сталося і сьогодні, 24 травня.

Нагадаємо, Главред писав, що за словами Володимира Зеленського, ворог запустив три ракети проти обʼєкта водопостачання, спалив ринок, пошкодив десятки житлових будинків.

Раніше Юрій Ігнат заявив, що Росія застосувала по Київщині балістичну ракету середньої дальності РС‑26 "Орєшнік" - удар припав по району Білої Церкви під час нічної атаки 24 травня.

Напередодні стало відомо, що у Черкасах ворожий дрон поцілив у житлову багатоповерхівку. Унаслідок цього виникла пожежа у квартирах з 5 до 9 поверхи. Її вже ліквідували.

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

