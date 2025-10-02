Ворог знову вдарив БпЛА по Київщині, є постраждалий: подробиці та наслідки

ОВА закликає громадян дотримуватися правил безпеки та перебувати у захищених місцях під час тривоги.

Київщина знову зазнала атаки БпЛА, постраждалий отримав медичну допомогу / Колаж: Главред, фото: Військова частина 3017 Національної гвардії України, ua.depositphotos.com

Коротко:

Київщина ввечері 1 жовтня зазнала атаки ворожих БпЛА.

Через атаку в Бучанському районі травмовано 50-річного чоловіка

Ввечері 1 жовтня територія Київської області знову зазнала масованої атаки ворожих безпілотних літальних апаратів (БпЛА). У Київській обласній військовій адміністрації (ОВА) підтвердили рух дронів, що прямували з півночі регіону на захід.

За повідомленням ОВА, сили протиповітряної оборони (ППО) активно протидіяли загрозі, намагаючись знищити цілі ще на підступах до населених пунктів.

На жаль, не вдалося уникнути жертв серед цивільного населення. Близько 1-ї години ночі в ОВА повідомили про травмованого чоловіка у Бучанському районі.

За його словами, у постраждалого, чоловіка 50 років, діагностовано уламкове поранення правої гомілки. Його негайно госпіталізували до місцевої лікарні, де він отримує всю необхідну медичну допомогу.

Коментуючи інцидент, Микола Калашник наголосив, що ворог цілеспрямовано обирає мішенню мирні населені пункти:

"Росіяни цілеспрямовано атакують мирні населені пункти, намагаючись знищити саме життя".

Начальник ОВА закликав громадян не нехтувати заходами безпеки: "Зло має бути покаране. Бережіть себе та своїх близьких. Перебувайте у безпечних місцях під час повітряної тривоги", — резюмував Калашник.

Шахед / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 1 жовтня російські війська завдали удару по енергетичному об’єкту, що спричинило серйозні перебої з електропостачанням у Чернігівській області. Як повідомили в "Чернігівобленерго", енергетики змушені запровадити жорсткі графіки відключень. Наразі без світла залишаються понад 307 тисяч споживачів у кількох районах регіону.

За словами голови Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса, ударні дрони типу "Шахед", якими ворог атакував енергетичну інфраструктуру, стали причиною часткового знеструмлення області.

Водночас у ніч на 1 жовтня Харків зазнав масованої атаки керованими авіабомбами та балістичними ракетами. У місті пролунала серія вибухів, були зруйновані приватні будинки та виникли пожежі. За даними ДСНС, удари також прийшлися на передмістя та Чугуївський район.

Про персону: Микола Калашник Микола Калашник - український державний діяч. Голова Київської обласної державної адміністрації з 24 березня 2025 року, пише Вікіпедія. Раніше займав посаду першого заступника голови Київської обласної державної адміністрації.

