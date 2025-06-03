Історична спецоперація: СБУ втретє уразила Кримський міст

Основне:
- Служба безпеки Україи підірвала під водою Кримський міст
- Міст перебуває в аварійному стані
Служба безпеки провела нову унікальну спецоперацію. Україні втретє вдалося уразити Кримський міст, цього разу під водою. Про це йдеться у пресслужбі СБУ.
Як повідомили в Службі безпеки України, операція тривала декілька місяців. Спершу агенти СБУ замінували опори моста, а у вівторок, 3 червня, близько 4:44 ранку перший вибуховий пристрій був активований. Підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна (1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті цьому посприяли). Фактично міст перебуває в аварійному стані.
У свідомстві уточнили, що спецоперація пройшла без жодних жертв серед цивільного населення.
Голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування.
"Бог любить Трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним обʼєктам рф немає місця на території нашої держави. Тому Кримський міст - абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крим — це Україна, і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь", - зазначив Василь Малюк.
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