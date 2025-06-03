Історична спецоперація: СБУ втретє уразила Кримський міст

Фактично міст перебуває в аварійному стані.

https://glavred.net/war/istoricheskaya-specoperaciya-sbu-v-tretiy-raz-porazili-krymskiy-most-10670168.html Посилання скопійоване

Україна уразила Кримський міст / Колаж: Главред, фото СБУ, скріншот із відео

Основне:

Служба безпеки Україи підірвала під водою Кримський міст

Міст перебуває в аварійному стані

Служба безпеки провела нову унікальну спецоперацію. Україні втретє вдалося уразити Кримський міст, цього разу під водою. Про це йдеться у пресслужбі СБУ.

Як повідомили в Службі безпеки України, операція тривала декілька місяців. Спершу агенти СБУ замінували опори моста, а у вівторок, 3 червня, близько 4:44 ранку перший вибуховий пристрій був активований. Підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна (1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті цьому посприяли). Фактично міст перебуває в аварійному стані.

відео дня

У свідомстві уточнили, що спецоперація пройшла без жодних жертв серед цивільного населення.

Голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування.

"Бог любить Трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним обʼєктам рф немає місця на території нашої держави. Тому Кримський міст - абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крим — це Україна, і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь", - зазначив Василь Малюк.

Новина доповнюється...

Читайте також:

Що за відомство СБУ? Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред