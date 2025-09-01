Рус
Київ примушуватимуть, а Москву - замирятимуть: як Трамп закінчуватиме війну в Україні

Анна Ярославська
1 вересня 2025, 10:06
Дональд Трамп загруз у зовнішньополітичних конструкціях на українську тематику, тому переключитися на якусь іншу тему він просто не може.
Трамп не може вийти з переговорів щодо України

Президент США Дональд Трамп може вийти з переговорів щодо України, однак не зробить цього. І справа не в тому, що він хоче отримати Нобелівську премію миру. Про це в коментарі Главреду сказав директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

За його словами, Трамп і його команда сподіваються на швидкий прогрес і укладення угоди між Росією та Україною в найближчі місяці.

"Але справа тут не лише у прагненні Трампа отримати Нобелівську премію миру. Він дійсно хоче отримати лаври переможця. Попри всі погрози представників команди Трампа і думки наших експертів про те, що Трамп може вийти з переговорів, він цього не зробить. Трамп настільки загруз у зовнішньополітичних конструкціях на українську тематику, що переключитися на якусь іншу тему він просто не може", - вважає Кулик.

Київ примушуватимуть, а Москву - вмовлятимуть

На думку експерта, Трамп приречений займатися Україною.

"І йому [Трампу] потрібна крапка в цій війні, а тому він робитиме все для того, щоб її поставити. Але примушувати до завершення війни Трамп більше буде Україну, ніж Росію", - підкреслив Кулик.

Він прогнозує, що Київ примушуватимуть до поступливості, а Росію намагатимуться замиряти, тобто пропонуватимуть їй якісь угоди, які втягуватимуть РФ у геополітичний порядок денний, де Україна втратить для неї цінність.

"Можливо, Росію намагатимуться залучити до якихось великих енергетичних проєктів, розподілу сфер впливу у світі, створення нових доданих вартостей у космічних чи океанічних розробках. Тобто Трамп пропонуватиме Росії нові конструкції, де можна не тільки заробити, а й зафіксувати позицію наддержави, чим він підіграватиме амбіціям Путіна й обіцятиме повернення Росії у велику лігу. Україна тоді втратить сенс для росіян, і стануть можливими тактичні поступки з боку Росії в обмін на якісь великі примарні перспективи", - розповів Кулик.

Чи буде припинення вогню - думка експерта

Політолог, голова правління центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко заявив, що наразі немає методики, критеріїв і передумов, які б нам сказали, коли можливе припинення вогню. Тому безглуздо зараз обговорювати дати.

Зараз ми спостерігаємо другу спробу виходу на якусь мирну угоду. Перша спроба була навесні, і тоді був один критерій щодо дати - сто днів президентства Трампа. Але спроба не спрацювала. Тепер спроба номер два, і тут теж є часовий критерій: якщо ми виходимо з бажання Трампа отримати Нобелівську премію миру, то це кінець вересня або початок жовтня", - сказав Фесенко в інтерв'ю Главреду.

За словами політолога, Трамп поспішає, бо хоче, щоб у вересні було підписано якусь мирну угоду, і щоб це стало сильним аргументом, який би зумовив вручення йому Нобелівської премії миру.

"Але цілком можливо, що і ця спроба виявиться невдалою. Якесь просування вперед може бути, але без остаточного результату. Поки що я дотримуюся точки зору про те, що, найімовірніше, буде спроба номер три. А коли вона буде - наприкінці року чи наступного року, зараз ніхто не скаже", - сказав Фесенко.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, спецпредставник президента США Стів Віткофф пішов на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним без представника Державного департаменту. Таким чином, він порушив стандартний протокол, а Білий дім залишився без запису точних пропозицій господаря Кремля. У результаті дипломатичні зусилля переросли в хаос і плутанину, пише Reuters.

Тим часом США засекретили дані про переговори України та Росії. Обмін дипломатичними та військовими даними, не пов'язаними з переговорами, залишається дозволеним.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан стверджує, що країна-агресор Росія більше не наполягає на контролі над усією територією чотирьох українських областей. Однак тепер ідеться про утримання лінії фронту на Запоріжжі та закріплення за РФ 25-30% території Донецької області.

Російський диктатор Володимир Путін у рамках саміту ШОС зробив низку цинічних заяв щодо війни Росії проти України та розкрив свій план досягнення миру.

Про персону: Віталій Кулик

Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

