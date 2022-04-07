Бійці ССО захопили системи ППО окупантів - трофеї передадуть армії України

Військовий спецназ України захопив ЗРК Бук російських окупантів / facebook.com/GeneralStaff.ua

Сили спеціальних операцій Збройних сил України отримали декілька одиниць бойової техніки окупантів Росії. Йдеться про зенітно-ракетний комплекс Бук і бойовий пункт управління комплексу Бук М1. Військову техніку передадуть українським силам протиповітряної оборони. Про це заявили в Генеральному штабі ЗСУ.

Як повідомили у командуванні, ЗРК Бук і бойовий пункт управління комплексу Бук М1 передадуть на потреби українських військових підрозділів.

читайте такожБійці ЗСУ ударом ПТРК Стугна знищили новітній ударний вертоліт окупантів Ка-52 Алігатор"Декілька одиниць техніки ворожої ППО захопила група Сил спеціальних операцій Збройних сил України під час проведення спеціальних дій. Зокрема, мова йде про ЗРК Бук і бойовий пункт управління комплексу БУК М1", - сказали в Генштабі.

Підкреслюється, що сили ССО України продовжать полювання за особливо цінною ворожою технікою.

Нагадаємо, раніше генерал-лейтенант ЗСУ Ігор Романенко заявив, що українській армії потрібно вистояти ще 2-3 тижні. Якщо пізніше вдасться серйозно посилитися за допомогою військової техніки та особового складу, з'явиться можливість говорити про контрнаступ.

"Наразі наше головне завдання - вистояти. Якщо потім вдасться накопичити серйозні сили в озброєннях і людях, тоді можна буде говорити про перехід в контрнаступ", - підкреслив Романенко.

Дивіться відео ТСН - ЗСУ знищили військову техніку армії РФ у Київській області

Трофейна техніка окупантів РФ для ЗСУ

У Харківській області танки російських загарбників застрягли в багнюці. Ворожу техніку спочатку хотіли спалити, проте волонтери наполягли на тому, щоб її зберегли. Було вирішено передати танки Збройним силам України для їх використання на війні проти окупантів.

Силам оборони України вдалося отримати і елітний трофей. Вони захопили зенітно-ракетний комплекс з бойовою машиною на колісному шасі ЗРК Тор-М2. ЗРК відтепер буде на балансі українських військових підрозділів.

Військові добровольчого батальйону Крим зачистили від російських окупантів ліс між селами в Київській області. Операцію провели в населених пунктах Мотижин і Северинівка. На кадрах помітно, що українські військові забрали озброєння і боєприпаси загарбників.

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