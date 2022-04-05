"Тимурчик, ти де знаходишся?": у Білорусі пілот військового вертольота РФ полетів у бік України

У Білорусі "загубився" військовий вертоліт РФ / UNIAN

У Білорусі російські окупанти організували операцію з пошуку військового вертольота, який при перельоті на територію РФ зник у бік українського кордону.

Про це йдеться в розмовах пілотів ВКС РФ і білоруського диспетчера. Опубліковано радіоперехоплення переговорів від 4 квітня 2022 року.

"Тимурчик, бл*ть, скажи нам, будь ласка, російською, де зараз знаходишся, скажи по-чесному? Ви залишилися там чи ні?",- запитує зниклого пілота командир групи.

Зазначимо, що близько 20 години вечора з військового аеродрому Зябровка (Гомельська область, Білорусь) пішли на зліт 6 вертольотів рф, які взяли курс на військовий аеродром Шаталово (Смоленська область, рф).

З'ясувалося, що один з вертольотів з реєстраційним номером RF-04812 відхилився від курсу в рф і пішов на південний напрямок в бік кордону України. Про це розповіла диспетчер.

Вертольоти РФ почали повертатися. Вони намагалися знайти і наздогнати борт, але так і не знайшли.

Додамо, що за українськими законами пілот країни агресора, який здасть справний вертоліт, отримає 500 тисяч доларів США, а також можливість виїзду в одну з країн ЄС.

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Раніше повідомлялося про те, що жителі України активно розбирають на запчастини залишки знищеної техніки російських окупантів ‒ у тому числі і бойових вертольотів.

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