"Тимурчик, ти де знаходишся?": у Білорусі пілот військового вертольота РФ полетів у бік України

Один з вертольотів РФ відхилився від курсу і пішов на південний напрямок в бік кордону України.
У Білорусі російські окупанти організували операцію з пошуку військового вертольота, який при перельоті на територію РФ зник у бік українського кордону.
Про це йдеться в розмовах пілотів ВКС РФ і білоруського диспетчера. Опубліковано радіоперехоплення переговорів від 4 квітня 2022 року.
"Тимурчик, бл*ть, скажи нам, будь ласка, російською, де зараз знаходишся, скажи по-чесному? Ви залишилися там чи ні?",- запитує зниклого пілота командир групи.
Зазначимо, що близько 20 години вечора з військового аеродрому Зябровка (Гомельська область, Білорусь) пішли на зліт 6 вертольотів рф, які взяли курс на військовий аеродром Шаталово (Смоленська область, рф).
З'ясувалося, що один з вертольотів з реєстраційним номером RF-04812 відхилився від курсу в рф і пішов на південний напрямок в бік кордону України. Про це розповіла диспетчер.
Вертольоти РФ почали повертатися. Вони намагалися знайти і наздогнати борт, але так і не знайшли.
Додамо, що за українськими законами пілот країни агресора, який здасть справний вертоліт, отримає 500 тисяч доларів США, а також можливість виїзду в одну з країн ЄС.
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Раніше повідомлялося про те, що жителі України активно розбирають на запчастини залишки знищеної техніки російських окупантів ‒ у тому числі і бойових вертольотів.
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