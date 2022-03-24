"Якісно відпрацював": на Харківщині вертоліт РФ знищив свої позиції

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Російські окупанти в Харківській області зазнали чергового фіаско. ВКС завдали удару по своїх позиціях.

Про дружній вогонь російських окупантів розповів голова Обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Вранці російський вертоліт" якісно відпрацював "свої ж позиції, знищивши величезну кількість особового складу і військової техніки окупаційних військ у Малій Рогані", - повідомив Синєгубов.

Він зазначив, що саме ці ворожі підрозділи постійно обстрілювали Харків артилерією і РСЗВ.

"Сподіваємося, що це не останній випадок "самознищення" російських окупантів", - додав глава ОВА.

Втрати РФ у війні проти України

Нагадаємо, раніше в Росії визнали, що втрати армії РФ на війні з Україною становлять близько десяти тисяч осіб.

На сайті російського видання Комсомольська правда цілу добу була опублікована інформація, що вторгнення Росії в Україну коштувало життя як мінімум 9861 російському солдату, ще 16153-отримали поранення. Видання посилалося на джерела в Міністерстві оборони РФ.

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