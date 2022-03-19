Приземлили "Алігатора": ЗСУ на Київщині знищили вертоліт РФ

Російський вертоліт К-52 збитий з використанням американської ПЗРК Стінгер.
У Київській області підрозділи протиповітряної оборони збили черговий ворожий бойовий вертоліт К-52.
Про це повідомив глава Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.
"Мінус ще один ворожий вертоліт! Сьогодні в Бучанському районі підрозділами ППО СВ України збитий ворожий бойовий вертоліт К-52! Мінус ще один ворожий "Алігатор", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що вертоліт збитий з використанням ПЗРК Стінгер.
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Раніше повідомлялося про те, що один з українських військових льотчиків здійснив героїчний вчинок.
В ході атаки на ворожу колону його літак був підбитий, але український пілот зумів направити падаючу машину на окупантів.
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Автор: Олексій Тесля