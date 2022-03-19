Приземлили "Алігатора": ЗСУ на Київщині знищили вертоліт РФ

Вертоліт Ка-52 / mil.ru

У Київській області підрозділи протиповітряної оборони збили черговий ворожий бойовий вертоліт К-52.

Про це повідомив глава Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

"Мінус ще один ворожий вертоліт! Сьогодні в Бучанському районі підрозділами ППО СВ України збитий ворожий бойовий вертоліт К-52! Мінус ще один ворожий "Алігатор", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що вертоліт збитий з використанням ПЗРК Стінгер.

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Раніше повідомлялося про те, що один з українських військових льотчиків здійснив героїчний вчинок.

В ході атаки на ворожу колону його літак був підбитий, але український пілот зумів направити падаючу машину на окупантів.

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