Два вертольоти одним пострілом: українські десантники вперше збили ворожі повітряні судна з ПТРК

Російський Мі-8/ Фото ілюстративне, structure.mil.ru

Українські десантники у п’ятницю, 1 квітня, знищили на Харківщині два російські транспортно-бойові вертольоти Мі-8. При цьому ліквідувати такі повітряні цілі вперше вдалося вистрілом з протитанкового ракетного комплексу "Корсар".

Про це повідомляє командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України у Facebook. Зазначається, що такий влучний постріл зробили військовослужбовці 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

"Вертольоти були знищені на Харківщині розрахунком вітчизняного переносного протитанкового ракетного комплексу "Корсар". Це по суті перший випадок, коли з ПТРК успішно знищено повітряну ціль", – йдеться у повідомленні.

При цьому в ДШВ розповідають, що другий вертоліт був збитий першим, коли той падав.

"Після ураження ракетою некерований повітряний противник, завалившись набік, при падінні зіштовхнувся зі своїм же гвинтокрилом, який летів позаду", – зазначається у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України влучним пострілом збили в небі вертоліт Ка-52 (Алігатор) окупаційних військ РФ. Були опубліковані кадри знищення російських вертольотів, які брали участь у нападі на Україну.

Також повідомлялося, що українські військові успішно застосували Британський переносний зенітно-ракетний комплекс Starstreak. З його допомогою був збитий російський вертоліт Мі-28 в Луганській області.

Читайте також: