УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Два вертольоти одним пострілом: українські десантники вперше збили ворожі повітряні судна з ПТРК

2 квітня 2022, 12:01

Коли українські бійці влучили у вертоліт, той при падінні збив свого "колегу", який летів позаду.

Російський Мі-8/ Фото ілюстративне, structure.mil.ru

Українські десантники у п’ятницю, 1 квітня, знищили на Харківщині два російські транспортно-бойові вертольоти Мі-8. При цьому ліквідувати такі повітряні цілі вперше вдалося вистрілом з протитанкового ракетного комплексу "Корсар".

Про це повідомляє командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України у Facebook. Зазначається, що такий влучний постріл зробили військовослужбовці 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

"Вертольоти були знищені на Харківщині розрахунком вітчизняного переносного протитанкового ракетного комплексу "Корсар". Це по суті перший випадок, коли з ПТРК успішно знищено повітряну ціль", – йдеться у повідомленні.

При цьому в ДШВ розповідають, що другий вертоліт був збитий першим, коли той падав.

"Після ураження ракетою некерований повітряний противник, завалившись набік, при падінні зіштовхнувся зі своїм же гвинтокрилом, який летів позаду", – зазначається у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України влучним пострілом збили в небі вертоліт Ка-52 (Алігатор) окупаційних військ РФ. Були опубліковані кадри знищення російських вертольотів, які брали участь у нападі на Україну.

Також повідомлялося, що українські військові успішно застосували Британський переносний зенітно-ракетний комплекс Starstreak. З його допомогою був збитий російський вертоліт Мі-28 в Луганській області.

Читайте також:

viber
війна в Україні вертолеты Харківська область вторгнення Росії збитий вертоліт Військовий вертоліт
Реклама
Популярне
"Померла від ран": у Маріуполі окупанти кілька днів ґвалтували жінку на очах у її сина"Померла від ран": у Маріуполі окупанти кілька днів ґвалтували жінку на очах у її сина Вбили чоловіка і собаку, а потім зґвалтували: українка не стала мовчати про звірства російських солдатівВбили чоловіка і собаку, а потім зґвалтували: українка не стала мовчати про звірства російських солдатів Перелом уже близько: український генерал назвав ймовірну дату закінчення війниПерелом уже близько: український генерал назвав ймовірну дату закінчення війни "Спочатку Україна, а потім усе інше": Дмитро Комаров розповів, коли почне створювати нові проєкти"Спочатку Україна, а потім усе інше": Дмитро Комаров розповів, коли почне створювати нові проєкти "Яка російська людина не вкраде що-небудь": дружина російського окупанта вмовляла його мародерити в Україні"Яка російська людина не вкраде що-небудь": дружина російського окупанта вмовляла його мародерити в Україні

Останні новини

12:54

Загинув український фотограф Макс Левін

12:51

Ірландія приймає біженців з України: як потрапити в країну і куди звертатися за допомогою

12:39

Прикмети на 3 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

12:34

"Самі закрили небо": Україна уже знищила 3 повітряні армії російських окупантів – АрестовичВідео

12:31

Арестович пояснив, чому окупанти не можуть взяти Київ

Реклама
12:28

Гороскоп на тиждень 4-10 квітня: Тільцям - обман, Дівам - заробіток, Терезам - давні секрети

12:01

Два вертольоти одним пострілом: українські десантники вперше збили ворожі повітряні судна з ПТРКВідео

11:54

"Путін - кінчена людина": російські військові почали божеволіти в Україні - СБУВідео

11:48

Російські агресори відступлять на південний схід і спробують диктувати умови - Подоляк

11:37

Гороскоп для Росії: астролог назвала терміни, коли країні-агресору буде дуже погано

11:33

У Дніпрі 14-річний підліток жбурнув коктейль Молотова в бомбосховище, в якому знаходилися люди

11:24

"Обложена фортеця" Путіна, або Чому Росію скоро чекає катастрофаПогляд

11:13

Україна зможе безперешкодно експортувати свою продукцію на західні ринки – Кубраков

10:56

Хакери з Anonymous зламали сервер Липецького заводу, де окупанти роблять запчастини для зброї

10:52

Тригерне по повній: гороскоп для Росії на День перемоги 9 травня 2022

10:50

Війна в Україні ненадовго, російська армія протримається ще два-три місяці – Юрій Касьянов

10:47

Білорус і чеченець до смерті закатували українця в Бучі - знущалися прямо в його квартиріВідео

10:41

Шон Пенн попросив мільярдерів купити для України винищувачі і системи ППО

10:36

Продовження "серіалу" Чорнобаївка: ЗСУ в 13-й і 14-й раз накрили вогнем ворожі позиціїВідео

10:30

Гороскоп на завтра, 3 квітня 2022: Дівам – везіння, Стрільцям - суперники, Козерогам - заздрість

Реклама
10:29

Україна вперше збила російський вертоліт британським ПЗРК Starstreak: на що він здатний

09:58

"Орки, ховайтеся": Ектор Хіменес-Браво показав колумбійського колегу "привида" Києва

09:45

Вибух нафтобази в Бєлгороді: Зеленський розповів, чи причетна УкраїнаВідео

09:40

Батьківська субота Великого посту - традиції і заборони дня

09:11

Україна не має дозволити Путіну організувати нове "Дебальцеве"Погляд

08:52

"Апетити ростуть": Зеленський пояснив, чого хоче Путін

08:50

Благовіщення 2022 - дата, традиції і заборони свята

08:26

Окупанти стягують війська в Придністров'ї та зазнають великих втрат на Луганщині - Генштаб ЗСУ

08:13

США домовляються з союзниками про передачу Україні танків - New York Times

07:44

Окупанти вдарили ракетами по Полтаві та Кременчуку

07:39

"Ми не торгуємо територією": Зеленський відповів, чи можливі територіальні поступки РФ заради миру

07:12

Обстріл пологового будинку в Маріуполі: постраждала Маріанна Вишемирська розповіла, що сталося насправдіВідео

06:36

"Навчання" закінчилися логічно: ЗСУ ліквідували чергового високопоставленого окупанта

06:27

Паралельна реальність: як Росія сама загнала себе в боргову ямуПогляд

06:14

Гороскоп на сьогодні, 2 квітня 2022: Близнюкам - гроші, Скорпіонам - недруги

06:05

Безпілотники, ракети і кулемети: США виділять Україні військової допомоги на $300 мільйонів

05:15

Вибухи на нафтобазі в Бєлгороді ускладнять агресію росіян на Харків - Міноборони Британії

03:57

"Повна катастрофа": у РФ призовники ухиляються від армії через страх війни в УкраїніВідео

03:15

Гарантована смерть в Україні: Зеленський попередив призовників РФВідео

02:55

Британська розвідка: вибухи в Бєлгороді б'ють по військах РФ під ХарковомВідео

Реклама
02:29

"Ворог здригнувся і побіг": на Чернігівщині ЗСУ розгромили російський спецзагінФотоВідео

01:45

РФ готує ударний кулак: у Генштабі назвали головні напрямки атаки окупантівВідео

01:20

Вантаж 200 для Примор'я: ЗСУ знищили підполковника з елітної бригади ВДВ РФВідео

00:55

"Напруга загострюється": астролог назвала критичну точку війни і дату її завершенняВідео

00:37

Ворога спалили разом з технікою: ЗСУ звільняють передмістя ЧерніговаФотоВідео

00:24

Є ризик вмерти: Кличко просить поки не повертатися до Києва

00:21

Дружина Пєскова: у чому секрет елітної шахрайки і розлучниці родом з УкраїниВідео

01 квітня, п'ятниця
23:54

"Зраднику зріжуть голову": у Зеленського розповіли про паніку в КремліВідео

23:52

Британська газета назвала єдиний варіант, який стримає амбіції Путіна в УкраїніВідео

23:40

У війні лише один агресор: Білий дім висловився щодо обстрілу в Бєлгороді

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти