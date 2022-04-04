Так тікали, що "загубили" Бук: українські військові знайшли покинутий російський ЗРК

Українські військові знайшли покинутий російський ЗРК Бук/ Командування ССО України

Українські військові виявили покинутий зенітно-ракетний комплекс Бук, який лишили російські окупанти.

Поруч був і схрон росіян, де орки ховали свою зброю, боєприпаси і спорядження. На знахідку натрапила група Сил спеціальних операцій України разом з бійцями руху спротиву, повідомляє командування ССО у Facebook.

"Під час проведення спеціальної розвідки та пошуково-ударних дій в районі одного з населених пунктів, вояки виявили російський ЗРК Бук. Поруч із покинутим зенітно-ракетним комплексом був схрон росіян, в якому вони сховали боєприпаси, зброю та спорядження", – йдеться у повідомленні.

Українські бійці зазначили, що "вдячні рашистам за подарунки", а також продовжують пошуки, щоб сповна "віддячити" їм за трофеї.

Бук – це самохідний зенітно-ракетний комплекс, з якого можуть збиватися маневрові аеродинамічні цілі: крилаті ракети, керовані бомби, літаки, гелікоптери, дрони тощо. Він збиває цілі на малих і середніх висотах – від 30 м до 14-18 км.

Розроблявся Бук у 1972-1979 роках в СРСР. Перша його модифікація була прийнята на озброєння 1979 року.

Нагадаємо, що захисники України захопили російську бойову машину десанту-4М (БМД-4М), яку в Росії називають "своєю гордістю". Тепер в українських військових буде більше ще на один трофей.

Раніше повідомлялося, що заради картинки російським загарбникам наказали підривати і топити в річці свою ж техніку, щоб видати її за нібито знищену техніку ЗСУ.

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