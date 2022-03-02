ЗСУ звільнили від російських окупантів Макарів Київської області

Операцію провели бійці 14-ї окремої механізованої бригади та 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.
Збройні Сили України звільнили від російських окупантів місто Макарів Київської області і закріпилися в ньому.
Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За його даними, операцію зі звільнення Макарова від росіян провели бійці 14-ї окремої механізованої бригади і 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.
"14 ОМБр імені князя Романа Великого і 95 ОДШБр овободили Макарів Київської області і закріпилися там!",- написав він на своїй сторінці в Facebook.
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