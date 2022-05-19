Капітуляція Москви та виведення військ: Арестович назвав умови для примирення України та Росії

Арестович назвав умови для примирення України та Росії / Фото УНІАН

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що зараз не може йти мова про будь-яке примирення з Росією. Воно можливе лише після капітуляції Москви, виведення путінських військ і розмови про компенсації за завдані збитки. Такої думки дотримуються президент і керівництво України, а також дипломати та наші міжнародні партнери, сказав радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі 24 каналу.

"Єдиний варіант примирення - це російська капітуляція, виведення військ і розмови про компенсації. Це принципова позиція керівництва держави. У мрійників в Європі є час, щоб уявити, як все неоднозначно, але нічого з цього не буде, крім військової поразки Росії та випровадження з України всіх ворожих солдатів", — заявив Арестович.

За його словами, деякі країни хочуть повторити Мінські угоди, закликаючи припинити вогонь за всяку ціну.

"Жодного варіанту, де ми дозволяємо росіянам залишитися тут, не буде. Окремі країни можуть спробувати домовлятися, але бачимо, які різнобічні процеси йдуть в Європі. Вони іноді будуть коливатися, тому що це європейська школа політики", — розповів Арестович.

Крім того, він допустив, що між РФ, Францією та Німеччиною може вестися певна гра на тристоронньому рівні. Таку поведінку Арестович називає дивовижною позицією.

Як повідомляв Главред, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не планує йти на поступки Путіну і припиняти вогонь. Офіс президента вважає це неможливим, поки РФ не виведе всі свої війська з території нашої держави.

читайте також"Ми погарячкували, давайте Мінськ-3": Путін хоче сторгуватися із Заходом щодо Україны - АрестовичРаніше президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1 сказав, що президент Франції Емануель Макрон зараз даремно намагається шукати "вихід для Росії".

"А мені пропонувати деякі речі, пов'язані з поступками з приводу нашого суверенітету заради того, щоби зберегти обличчя президенту Путіну. Мені здається, це не дуже коректно з боку тих чи інших лідерів. Ми не готові зберігати щось комусь і втрачати за це наші території", - сказав глава держави.

Тим часом спікер Держдепу США Нед Прайс заявив, що Україна сама повинна визначати, як завершити війну, яку проти неї розв'язала Росія. При цьому США роблять все, щоб українці успішно реалізували свої цілі.

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