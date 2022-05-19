УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Капітуляція Москви та виведення військ: Арестович назвав умови для примирення України та Росії

19 травня 2022, 11:20

Деякі країни хочуть повторити Мінські угоди, закликаючи припинити вогонь за всяку ціну. Але варіанту, за якого росіяни залишаться в Україні, не буде.

Арестович, Путін
Арестович назвав умови для примирення України та Росії / Фото УНІАН

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що зараз не може йти мова про будь-яке примирення з Росією. Воно можливе лише після капітуляції Москви, виведення путінських військ і розмови про компенсації за завдані збитки. Такої думки дотримуються президент і керівництво України, а також дипломати та наші міжнародні партнери, сказав радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі 24 каналу.

"Єдиний варіант примирення - це російська капітуляція, виведення військ і розмови про компенсації. Це принципова позиція керівництва держави. У мрійників в Європі є час, щоб уявити, як все неоднозначно, але нічого з цього не буде, крім військової поразки Росії та випровадження з України всіх ворожих солдатів", — заявив Арестович.

За його словами, деякі країни хочуть повторити Мінські угоди, закликаючи припинити вогонь за всяку ціну.

"Жодного варіанту, де ми дозволяємо росіянам залишитися тут, не буде. Окремі країни можуть спробувати домовлятися, але бачимо, які різнобічні процеси йдуть в Європі. Вони іноді будуть коливатися, тому що це європейська школа політики", — розповів Арестович.

Крім того, він допустив, що між РФ, Францією та Німеччиною може вестися певна гра на тристоронньому рівні. Таку поведінку Арестович називає дивовижною позицією.

Як повідомляв Главред, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не планує йти на поступки Путіну і припиняти вогонь. Офіс президента вважає це неможливим, поки РФ не виведе всі свої війська з території нашої держави.

читайте також"Ми погарячкували, давайте Мінськ-3": Путін хоче сторгуватися із Заходом щодо Україны - АрестовичРаніше президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1 сказав, що президент Франції Емануель Макрон зараз даремно намагається шукати "вихід для Росії".

"А мені пропонувати деякі речі, пов'язані з поступками з приводу нашого суверенітету заради того, щоби зберегти обличчя президенту Путіну. Мені здається, це не дуже коректно з боку тих чи інших лідерів. Ми не готові зберігати щось комусь і втрачати за це наші території", - сказав глава держави.

Тим часом спікер Держдепу США Нед Прайс заявив, що Україна сама повинна визначати, як завершити війну, яку проти неї розв'язала Росія. При цьому США роблять все, щоб українці успішно реалізували свої цілі.

Інші новини:

війна в Україні Олексій Арестович новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

11:35

Польща передасть Україні 250 тисяч тонн бензину: коли почнуться поставки

11:29

Розпад Росії: коли і які території можуть "уплисти" від РФПогляд

11:26

Окупанти зруйнували понад 4 тисячі житлових будинків на Київщині – Тимошенко

11:20

Капітуляція Москви та виведення військ: Арестович назвав умови для примирення України та Росії

11:14

Якщо Україна буде в НАТО, Путін не ризикне завдати по ній ядерного удару – посол у ФРНВідео

Реклама
10:52

Поступок Путіну не буде: Подоляк зажадав виведення військ РФ з України

10:13

Важка зброя Заходу для ударів по армії Росії: танки з Польщі вже у ЗСУ у Харківській областіВідео

09:48

"Нервувати не треба - гроші шукати не потрібно": експерт пояснив, що на практиці означає ленд-лізВідео

09:45

Путін прибрав ряд генералів за провали у війні, доля Герасимова під питанням - британська розвідкаВідео

09:35

Брежнєву зняли, коли вона грузила гуманітарку в фури

09:25

Були на озброєнні тільки у США та Ізраїлю: ЗСУ "обкатали" американські кулемети М240Відео

09:17

Путін сподівається на втому Заходу: чому війна в Україні може завершитися до осеніПогляд

09:10

ЗСУ знищили ворожу станцію радіоперешкод Р-330Ж ЖительВідео

08:52

Не міг дивитися, як бомбять Харків: 63-річний колишній десантник влаштував окупантам підпільну війнуВідео

08:31

День вишиванки 2022: дата, історія свята, привітання та картинки

08:19

Тепер битиме по росіянах: ЗСУ затрофеїли ворожу САУ 2С3 Акація-МВідео

08:02

"Дочка ще дихала": поліцейський з Бородянки знайшов мертвими всю сім'ю після обстрілу окупантів

07:51

Ситуація на Півдні: ЗСУ відправили на концерт Кобзона 20 окупантів і знищили військову техніку РФВідео

07:16

"Грохнули двох високопоставлених військових": Арестович розповів про полювання партизанів на Півдні

06:42

"Потрібно протриматися до кінця травня: Арестович пояснив, коли окупанти вже не зможуть наступати

Реклама
06:29

Останні потуги Кремля, або Як російська економіка несеться у прірвуПогляд

05:20

Долар різко рвонув вгору: що відбувається на "чорному ринку"Відео

04:51

"Батьківщина - це не зад президента": лідер ДДТ Юрій Шевчук звернувся зі сміливою промовою до росіянВідео

04:21

Вакансії майбутнього: які професії будуть популярні в 2030 році

04:10

Неймовірна заміна хлібу: готуємо найсмачніший тонкий лаваш з 3 інгредієнтівВідео

03:40

Спеки не буде: синоптики розповіли, якою буде погода до кінця травняВідео

03:07

"В України буде 2-3 години, щоб зайняти Крим": Умеров назвав єдину умову повернення півостроваВідео

02:43

Мокра Кім Кардашьян в показала свої принади в "голому" бікіні

02:34

Які овочі можна заморожувати на зиму: 3 весняні рецепти

02:04

Коли війська окупантів в Україні видихнуться: прогноз військового експерта

01:34

Війна в Україні: В'ятрович пояснив історичну роль Володимира ЗеленськогоВідео

01:11

Ангел Victoria's Secret Адріана Ліма показала повне оголення для обкладинки глянцю

00:51

Прикмети на 19 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:39

"Економлять ракети": в Росії зізналися, що використовують лазерну зброю

00:33

Вріже нестерпне пекло: українців попередили про аномалію і назвали дати

00:26

Дмтрій Гордон розгромив рашистку Доліну за слова про нелюдів і фашизм в Україні

00:00

Кулеба різко дорікнув Європі через вступ України до ЄС

18 травня, середа
23:33

Дочка Путіна захищає татуся і "топить" за "русский мир": опубліковано листуванняФотоВідео

23:33

Коли закінчиться війна в Україні: Арестович здивував новою заявоюВідео

23:33

Роднянський збирається зняти аналог "Карткового будиночка", але вже про Путіна

Реклама
23:29

Сенат США схвалив кандидатуру посла в Україні: що про неї відомо

23:21

"Їсти хочеться, особливо на ніч": Цибульська розповіла, як худне

23:04

Ласточкін розповів, як йому соромно за зйомки в Росії

22:58

Мобілізація в Україні: що загрожує призовнику за неприбуття за повісткоюВідео

22:47

"Ми не в Московії": артисти присоромили Федишин за висловлювання про ЛГТБ

22:43

Мінус ще один: ЗСУ збили ворожий винищувач Су-34 в Харківській областіВідео

22:30

У НАТО назвали ключову умову силового звільнення ЗСУ Донбасу і КримуВідео

22:10

Що буде перемогою України у війні: Кулеба назвав чотири складові

21:54

Вантаж 200 для Уралу: ліквідований комбриг РФ, що наводив переправу на ЛуганщиніВідео

21:46

Вступ до НАТО: Байден пообіцяв Фінляндії та Швеції захист від агресії РосіїВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти