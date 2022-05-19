Арестович розповів про видатне військове досягнення ЗСУ

Арестович / Reuters, скріншот

Кілька днів тому в Харківській області мало місце видатне військове досягнення.

Як розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович, українські війська успішно форсували річку і трохи просунулися в бік окупованого Куп'янська.

"Наші війська зуміли це зробити і зуміли переправитися на той берег. Цей рух став небезпечним, і російські війська перекинули туди посилення. У тому числі близько танкового батальйону, але це все поки не дуже успішна історія. Бо якщо дивитися на цю карту - синій язичок трошки посунувся ... рух українських військ у бік Куп'янська є. Будь-який рух туди українських ЗС - підвішує Ізюмське угруповання на дуже тонкій ниточці", - сказав Арестович в ефірі ФейгинLIVE.

Війна Росії проти України

Росія в другій половині квітня оголосила про нібито другий етап своєї війни проти України. Заступник командувача військами Центрального військового округу Рустам Міннекаєв заявив, що Москва збирається окупувати весь Донбас, південні області України і прорубати коридор в захоплену Автономну Республіку Крим.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович припускає, що вже у середині червня ЗСУ можуть піти в контрнаступ на війська РФ. Українська армія чекає отримання важкого озброєння від західного світу. Зброя в потрібних кількостях може з'явитися до кінця травня – початку червня. Тоді армія України плануватиме військову операцію.

Сили оборони України продовжують успішні контрнаступні дії в Харківській області. На півночі регіону українські війська звільнили низку населених пунктів. Військові 227-го батальйону 127-ї бригади територіальної оборони 15 травня заявили, що дійшли до ділянки державного кордону з РФ.

Дивіться онлайн новини Харків

Читайте також: