Ворог не готовий: в ЦПД розповіли правду про підготовку РФ виробництва Іскандерів

Йшла мова про те, що Росія налагодить виробництво Іскандерів з дальністю польоту у 1000 кілометрів, однак це виявилось фейком.

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У Кремлі намагаються залякати захід і Україну потужним виробництвом / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Міноборони Росії

Що повідомили в ЦПД:

Повідомлення про серійне виробництво Іскандерів в РФ неправдиве

Ворог не готовий виробляти нові ракети

Кремль спеціально поширює фейкову інформацію в Мережі через іноземні ЗМІ

У Мережі з'явилася інформація, нібито країна-агресорка Росія проводить підготовку до серійного виробництва ракет Іскандер-М, які матимуть дальність польоту 1000 кілометрів.

У Центрі протидії дезінформації прокоментували цю інформацію. У повідомленні йдеться, що ця заява є неправдивою і насправді Росія не готова до серійного виробництва нової ракети.

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"Ці дані не мають реального підґрунтя та не відповідають дійсності. Їх поширило одне із західних видань, яке раніше публікувало фейк про здатність Росії виробляти по 25 ракет Орєшник на місяць", - повідомили в ЦПД.

Керівник ЦПД Андрій Коваленко також наголосив, що ворог вже не вперше використовує деякі ЗМІ для подібних вкидів на англомовну аудиторію, та з розрахунком, що інформація потрапить і в наш інформаційний простір.

Іскандер / Інфографіка: Главред

Виробництво зброї в Росії - що відомо

Нагадаємо, на початку січня стало відомо, що виробництво Іскандерів стало важчим для ворога через санкції. Однак Росія все одно знаходить способи постачати необхідні компоненти. Цей процес став набагато складнішим і займає більше часу.

Раніше, як писав Главред, стало відомо, що Росія намагається розширити виробництво ракет середньої дальності, зокрема, йдеться про ракети Орєшник, якими РФ вдарила по Дніпру 21 листопада.

Згодом Мережею ширилися чутки про те, що Росія має змогу виробляти по 25 ракет Орєшник в місяць. Центр протидії дезінформації прокоментував цю новину та спростував фейк.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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