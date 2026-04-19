Росіяни наближаються до позицій ЗСУ: названо "гарячий" напрямок фронту

Противник намагається наблизитися до українських позицій, однак ці спроби не дають результату.

Розкрито подробиці боїв на Волчанському напрямку

Головне:

Окупанти активізують дії на Волчанському напрямку

РФ стикається зі зниженням ефективності на Волчанському напрямку

Російські війська стикаються з логістичними проблемами та зниженням ефективності на Волчанському напрямку фронту, повідомив офіцер зі взаємодії зі ЗМІ бригади "Форпост" ДПСУ Дмитро Дюкарев.

Як підкреслив він в ефірі телемарафону, на землі у ворога проблеми з логістикою та ефективністю тактики. Рух невеликих груп, зазначив військовий, малоефективний на великих відстанях.

"У нас зараз такий діагноз щодо противника — це нервовий зрив. Є наміри довести його щонайменше до інсульту. У противника складнощі з логістикою — навіть не можуть підібрати засоби нормального маскування під погоду", — констатував Дюкарев.

Ситуація на Волчанському напрямку: що кажуть у ЗСУ

Окупанти РФ активізують дії в районі села Зибіно на Волчанському напрямку. Противник намагається наблизитися до українських позицій, однак ці спроби не приносять результату.

Піхотні підрозділи 159-ї окремої механізованої бригади спільно з батальйоном безпілотних систем утримують певні рубежі та ефективно уражають противника.

Ситуація перебуває під контролем Сил оборони України, просування ворога не допускається, зазначається в повідомленні.

Ситуація на фронті - новини за темою

Раніше повідомлялося, що в Покровську оборонна операція суттєво ускладнена. Ворог використовує погодні умови для нарощування сил і майбутнього наступу.

Нагадаємо, що ситуація в Куп'янську Харківської області складається на користь України. Росіяни переглядають свої терміни наступу. Про це заявив начальник управління комунікацій Групування об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Як писав Главред раніше , на Запорізькому напрямку армія РФ окупувала Зелений Гай і просунулася поблизу сіл Високе та Яблучне.

Читайте також:

Що за місто Вовчанськ? Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

