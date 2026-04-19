Росіяни наближаються до позицій ЗСУ: названо "гарячий" напрямок фронту

- Окупанти активізують дії на Волчанському напрямку
- РФ стикається зі зниженням ефективності на Волчанському напрямку
Російські війська стикаються з логістичними проблемами та зниженням ефективності на Волчанському напрямку фронту, повідомив офіцер зі взаємодії зі ЗМІ бригади "Форпост" ДПСУ Дмитро Дюкарев.
Як підкреслив він в ефірі телемарафону, на землі у ворога проблеми з логістикою та ефективністю тактики. Рух невеликих груп, зазначив військовий, малоефективний на великих відстанях.
"У нас зараз такий діагноз щодо противника — це нервовий зрив. Є наміри довести його щонайменше до інсульту. У противника складнощі з логістикою — навіть не можуть підібрати засоби нормального маскування під погоду", — констатував Дюкарев.
Ситуація на Волчанському напрямку: що кажуть у ЗСУ
Окупанти РФ активізують дії в районі села Зибіно на Волчанському напрямку. Противник намагається наблизитися до українських позицій, однак ці спроби не приносять результату.
Піхотні підрозділи 159-ї окремої механізованої бригади спільно з батальйоном безпілотних систем утримують певні рубежі та ефективно уражають противника.
Ситуація перебуває під контролем Сил оборони України, просування ворога не допускається, зазначається в повідомленні.
Ситуація на фронті - новини за темою
Раніше повідомлялося, що в Покровську оборонна операція суттєво ускладнена. Ворог використовує погодні умови для нарощування сил і майбутнього наступу.
Нагадаємо, що ситуація в Куп'янську Харківської області складається на користь України. Росіяни переглядають свої терміни наступу. Про це заявив начальник управління комунікацій Групування об'єднаних сил Віктор Трегубов.
Як писав Главред раніше , на Запорізькому напрямку армія РФ окупувала Зелений Гай і просунулася поблизу сіл Високе та Яблучне.
Що за місто Вовчанськ?
Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.
