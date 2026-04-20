ЗСУ ліквідували Олександра Половкова, який воював в армії РФ проти України.

ЗСУ ліквідували футболіста-зрадника Олександра Половкова

Українські військовослужбовці ліквідували колишнього українського футболіста, який воював на боці окупантів.

Йдеться про 46-річного Олександра Половкова, який зрадив рідну державу і після 2015 року співпрацював з окупантами. Про смерть повідомила так звана "федерація футболу Довжанська".

Протягом професійної кар'єри Половков грав за низку українських клубів. Він виступав за "Сталь" і "Зорю". У 2010 році футболіст перебрався до Азербайджану. Також захищав кольори декількох клубів Узбекистану.

У 2015 році Половков вирушив на окуповану територію Донбасу, де почав співпрацю з місцевими колаборантами та представниками окупаційної влади. Відтоді він виступав за фейковий Шахтар (Свердловськ), який бере участь у псевдочемпіонаті так званої "ЛНР".

Після початку повномасштабного вторгнення військ РФ до України Половков, ймовірно, був мобілізований до ворожої армії.

