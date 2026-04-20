Зрадив Україну і воював на боці РФ: ЗСУ ліквідували екс-футболіста 'Зорі' і 'Шахтаря'

Коротко:
- ЗСУ ліквідували екс-футболіста, який грав за "Зорю" та фейковий "Шахтар"
- Після початку військових дій на Донбасі, Половков почав співпрацю з місцевими колаборантами
- Після початку повномасштабного вторгнення його мобілізували до ворожої армії
Українські військовослужбовці ліквідували колишнього українського футболіста, який воював на боці окупантів.
Йдеться про 46-річного Олександра Половкова, який зрадив рідну державу і після 2015 року співпрацював з окупантами. Про смерть повідомила так звана "федерація футболу Довжанська".
Протягом професійної кар'єри Половков грав за низку українських клубів. Він виступав за "Сталь" і "Зорю". У 2010 році футболіст перебрався до Азербайджану. Також захищав кольори декількох клубів Узбекистану.
У 2015 році Половков вирушив на окуповану територію Донбасу, де почав співпрацю з місцевими колаборантами та представниками окупаційної влади. Відтоді він виступав за фейковий Шахтар (Свердловськ), який бере участь у псевдочемпіонаті так званої "ЛНР".
Після початку повномасштабного вторгнення військ РФ до України Половков, ймовірно, був мобілізований до ворожої армії.
Раніше Главред писав, що українські військовослужбовці знищили колишнього футболіста Сергія Петрова, який після початку повномасштабної війни перейшов на бік РФ і підписав контракт з російською армією та воював на боці РФ.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували зірку популярних російських серіалів. Актор Микола Ткаченко добровільно пішов воювати з Україною.
Як раніше повідомляв Главред, у Криму ліквідували ватажка "Еспаньоли", який воював в Україні. Бандформування "Еспаньола" облаштувало свою неформальну базу в захопленому РФ Севастополі.
Інші новини:
- РФ потрібна мобілізація для нового великого наступу в Україну – Зеленський
- Над Туапсе в РФ — клуби чорного диму: дрони атакували порт, горить НПЗ
- Бійці ГУР вразили два десантні кораблі РФ у Криму – подробиці
