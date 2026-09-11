Реалістичний сценарій закінчення війни: Буданов назвав головну умову України

Україна готова на дипломатичному рівні закінчувати війну, чи принаймні припиняти бойові дії. Але є важлива умова.

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Українська позиція в територіальному питанні незмінна / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/V_Zelenskiy_official, скріншот

Що сказав Буданов:

Україна залишається принциповою у територіальному питанні

Припинитися бойові дії можуть на фактичній лінії фронту

Україна ніколи не відмовиться від тимчасово окупованих територій на користь країни-агресора Росії. Про це в інтерв'ю Латвійському телебаченню заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

Він назначив, що наразі найреалістичнішим сценарієм закінчення війни, або, принаймні, припинення бойових дій є зупинка на фактичній лінії фронту на день досягнення домовленостей.

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"Моя суб'єктивна думка полягає в тому, що найреалістичніший варіант закінчення війни або принаймні припинення бойових дій - із гарантіями безпеки Україні - по фактичній лінії фронту на день досягнення домовленості", - наголосив він.

При цьому мова не йде про юридичне визнання Україною відмови від власних територій.

Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

Як Європа може змінити хід переговорів

Главред писав, що за словами керівника Центру громадської аналітики "Вежа" Валерія Клочка, повноцінні переговори про завершення війни в Україні стануть можливими лише тоді, коли до процесу долучиться Європа - з конкретними гарантіями для Києва і зустрічними вимогами до Москви.

Про потребу в замороженні конфлікту вже відкрито каже президент Зеленський, тож питання лишається в площині того, що саме для цього має статися. Йдеться не про формальну присутність європейських представників за столом переговорів, а про два конкретні кроки з боку Брюсселя.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що директор ЦРУ Джон Реткліфф може отримати ключову роль у переговорах США з Росією та Україною на тлі можливого скорочення участі Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера.

Раніше стало відомо, що Трамп оцінює настрої Кремля оптимістично і водночас переносить частину відповідальності на Київ, стверджуючи, що Москва налаштована на домовленості.

Напередодні повідомлялося, що кінець вересня може принести перші конкретні результати переговорів України зі США та наблизити зустріч з президентом Дональдом Трампом у Нью-Йорку.

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Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія. 2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

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