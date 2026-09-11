Реалістичний сценарій закінчення війни: Буданов назвав головну умову України

Що сказав Буданов:
- Україна залишається принциповою у територіальному питанні
- Припинитися бойові дії можуть на фактичній лінії фронту
Україна ніколи не відмовиться від тимчасово окупованих територій на користь країни-агресора Росії. Про це в інтерв'ю Латвійському телебаченню заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов.
Він назначив, що наразі найреалістичнішим сценарієм закінчення війни, або, принаймні, припинення бойових дій є зупинка на фактичній лінії фронту на день досягнення домовленостей.
"Моя суб'єктивна думка полягає в тому, що найреалістичніший варіант закінчення війни або принаймні припинення бойових дій - із гарантіями безпеки Україні - по фактичній лінії фронту на день досягнення домовленості", - наголосив він.
При цьому мова не йде про юридичне визнання Україною відмови від власних територій.
Як Європа може змінити хід переговорів
Главред писав, що за словами керівника Центру громадської аналітики "Вежа" Валерія Клочка, повноцінні переговори про завершення війни в Україні стануть можливими лише тоді, коли до процесу долучиться Європа - з конкретними гарантіями для Києва і зустрічними вимогами до Москви.
Про потребу в замороженні конфлікту вже відкрито каже президент Зеленський, тож питання лишається в площині того, що саме для цього має статися. Йдеться не про формальну присутність європейських представників за столом переговорів, а про два конкретні кроки з боку Брюсселя.
Мирні переговори - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що директор ЦРУ Джон Реткліфф може отримати ключову роль у переговорах США з Росією та Україною на тлі можливого скорочення участі Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера.
Раніше стало відомо, що Трамп оцінює настрої Кремля оптимістично і водночас переносить частину відповідальності на Київ, стверджуючи, що Москва налаштована на домовленості.
Напередодні повідомлялося, що кінець вересня може принести перші конкретні результати переговорів України зі США та наблизити зустріч з президентом Дональдом Трампом у Нью-Йорку.
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Про персону: Кирило Буданов
Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант.
З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.
У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.
2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.
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