Для ряду регіонів особлива загроза: Росія визначила нову ціль у війні, чого чекати

Росія націлилась на видобуток газу в Україні, крім того, можливі труднощі у питання постачання електроенергії для населення, зазначив Зеленський.

Росія визначила нову ціль у війні, чого чекати / Колаж: Главред

6 жовтня 2025 року в Києві пройшла спільна пресконференція президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Нідерландів Діка Схоофа. В рамках зустрічі лідери країн обговорили військову та енергетичну допомогу Україні та посилення тиску на Росію. Зустріч лідерів з журналістами транслював Офіс президента України.

Главред зібрав основні заяви президента України Зеленського щодо війни РФ проти України та підготовки до зими.

Чи відбуваються удари ракетами "Фламінго" по Росії

Президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання про можливе використання українськими силами ракет "Фламінго" для ударів по території Росії, зазначив, що ця інформація поки не підлягає публічному розголошенню. Водночас він наголосив, що останнім часом Україна застосовує для атак на російські цілі не лише дрони, а й інші власні розробки.

"Я думаю що до детальної публічності щодо застосування наших далекобійних можливостей ми перейдемо трішки пізніше. Не будемо готувати ворога до того, де ми, до чого ми прийшли й що застосовуємо", — відповів глава держави.

Під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів 6 жовтня Зеленський підкреслив, що результати ударів та уламки, оприлюднені в соцмережах, свідчать про використання різних типів озброєння. Президент подякував військовим і виробникам за ефективну роботу та зазначив, що розширення можливостей українського озброєння залежить від фінансових ресурсів.

/ Інфографіка: Главред

Блекаути в Бєлгороді

Президент України Володимир Зеленський заявив, що звичайні росіяни мають відчути наслідки війни проти України, аби почати ставити запитання своєму керівництву. Так він прокоментував повідомлення про вибухи на енергетичних об’єктах у російському Бєлгороді, де виникли перебої з електропостачанням. Зокрема, главі держави поставили запитання, чи може він підтвердити атаку на енергооб’єкти в цьому місті.

"Росіяни навіть не розуміють ціну усіх цих блекаутів, темних ночей, всіх викликів, які відчувають громадяни України, і проходять в часи цієї війни. І тут питання навіть не до їх моралі, якої немає, а питання до фізичного відчуття. Україна не вбиває цивільне населення, не полює за цивільним населенням ворога, абсолютно. Але вони повинні розуміти ціну цьому", - відзначив Зеленський.

Зеленський наголосив, що Україна діє справедливо, завдаючи ударів по військових та енергетичних об’єктах РФ, через які Росія отримує гроші для фінансування війни.

Він додав, що Україна робить ці кроки вимушено, адже мир наразі неможливий через позицію Росії, і зупинити війну може лише багатовекторний тиск. Водночас президент зазначив, що нині тиск з боку США та Європи на РФ недостатній і бракує єдності серед країн Заходу, а також майже не відчутний вплив глобального Півдня. Крім того, важливим чинником тиску він назвав російське суспільство.

Як РФ використовує Бєлгородську область у війні з Україною / Главред - інфографіка

"Вони вбивають нас. Їм не може бути комфортно. А коли їм не буде комфортно – вони почнуть ставити запитання до свого керівництва. Поки що так", - сказав Зеленський.

Що буде з електрикою в Україні – до чого готуватись українцям

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія робитиме все можливе, щоб ускладнити видобуток газу в Україні, тому важливо мати кошти на його імпорт, аби забезпечити населення енергоресурсами. Він підкреслив, що влада розуміє необхідний обсяг фінансування для цього.

"Вважаємо, що ми будемо готові до такого варіанта", - заявив президент.

Через атаки на енергетичну інфраструктуру Україні доведеться імпортувати газ, і влада готова забезпечити населення газом і електроенергією, хоча з електропостачанням можуть виникати певні труднощі.

"Що буде з електрикою, сьогодні мені важко сказати. Ми будем готові до всіх відповідних викликів, ми щодня працюємо над цим", – запевнив президент.

/ Інфографіка: Главред

Чи отримує Україна зброю від США після шатдауну

Президент Володимир Зеленський повідомив, що попри оголошений "шатдаун" США продовжують постачати озброєння в Україну. Він уточнив, що наша країна продовжує отримувати системи Patriot, NASAMS, IRIS‑T та Hawk, але темпи поставок у великій мірі залежать від доступного фінансування.

"Американці розблокували можливості закупівлі Patriot, не тільки ракет, але й систем. І питання виключно в грошах. Тобто є плюси, бачите, є і мінуси. Як тільки щось ми там дипломатично розблокували, ну, з'являються інші дефіцитні речі. Тому я розраховую на заморожені активи", - заявив він.

/ Інфографіка: Главред

Як Україна може використати заморожені російські активи

За словами Зеленського, серед партнерів зменшується скепсис щодо ідеї використати заморожені російські активи на озброєння — відповідні переговори він почав на саміті в Данії і вже фіксує позитивну реакцію від окремих лідерів

Президент України наголосив, що тих, хто сумнівається, стало набагато менше.

Якщо ці кошти буде вирішено спрямувати на оборону, Україна розглядає кілька пріоритетних напрямів їхнього використання:

підтримка власного виробництва озброєнь;

закупівля європейської зброї, яку Україна не виробляє;

також придбання американських озброєнь, недоступних для виготовлення ні в Україні, ні в Європі, зокрема систем ППО.

Водночас частину коштів планують скерувати на соціальні потреби населення, проте основний пріоритет — озброєння.

Вступ в ЄС і Орбан

Президент Володимир Зеленський заявив на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан лише гальмує незворотний процес вступу України до Європейського союзу. Він наголосив, що членство в ЄС — вибір українського народу, і впевнений, що угорці підтримують Україну незалежно від позиції свого прем’єра.

"Україна буде в Євросоюзі з Орбаном або без. Бо це вибір народу України. Зміна процедури - це називається "знайти шлях, як без". Коли більшість країн, окрім Угорщини, підтримують Україну, вони розуміють, як це потрібно. Україна бореться за всіх, за свободу свою, за свободу Європи", - сказав Зеленський.

Віктор Орбан / Інфографіка: Главред

Зеленський додав, що дії Орбана залишаться в історії, а Україна готова йти як стандартною процедурою вступу, так і альтернативними шляхами, за необхідності звертаючись до інших держав-членів ЄС за підтримкою.

В яких регіонах ситуація з електроенергією буде катастрофічною - думка експертів

Як повідомляв Главред, Росія почала цілеспрямовано атакувати енергетичну інфраструктуру атомної енергетики України. Про це заявив військовий експерт Михайло Жирохов повідомив у ефірі Радіо NV.

Коментуючи масовані удари по енергооб'єктах Чернігівщини, він зауважив, що в Чернігові та області фактично відсутнє електропостачання, діють графіки 6/3.

Жирохов підкреслив, що раніше окупанти не атакували атомну енергетику, хоча саме вона була опорою економіки України.

"Ситуація з прифронтовими територіями в Україні, ситуація з опалювальним сезоном вона, думаю, найближчим часом буде катастрофічна", - наголосив Жирохов.

/ Інфографіка: Главред

Водночас військовослужбовець Сил територіальної оборони та експерт Олександр Мусієнко заспокоїв, що Україна знає, як діяти при відключеннях електропостачання, і продовжує наполягати перед партнерами на посиленні протиповітряної оборони.

"Що відомо про наміри ворога? Для низки регіонів ризики зростають — це прифронтові території. Ворог намагатиметься послабити українські позиції в енергетиці та створити проблеми з водо-, газо- та теплопостачання", — зазначив він в ефірі 24 каналу.

Мусієнко додав, що країна вже має досвід подолання блекаутів після російських атак, тож противнику навряд чи вдасться надовго залишити Україну без світла.

Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

