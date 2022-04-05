Ворога накрили вогнем: на Донбасі ЗСУ "перемололи" 80 окрів разом з бронетехнікою

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За вівторок українські військові в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід знищили до 80 осіб особового складу противника і 45 одиниць ворожої техніки.

"Українські захисники продовжують стримувати агресора. Зокрема, 5 квітня російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Також наша артилерія завдавала вогневого ураження по скупченню особового складу і техніки. В ході боїв наші воїни знищили: особового складу – до 80; танків – 4 (з них захоплено – 1); БТР – 9; БМП – 10; мінометів-1; БМ – 21 – 1; АТ – 17; БПЛА – 1; паливозаправника-2", - йдеться в повідомленні в Facebook.

Разом з тим на Донецькому і Луганському напрямках за вівторок українські військові відбили 9 атак ворога і знищили 53 одиниці техніки, повідомлятє Операція об'єднаних сил.

"Завдяки вмілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об'єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 9 атак ворога. Наші воїни завдали шкоди російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили 4 танки, 24 одиниці броньованої і 20 одиниць автомобільної техніки, 5 артилерійських систем противника", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, українські воїни захопили один танк агресора.

"Також наші воїни підрозділу протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 6 безпілотних літальних апаратів ворога", - повідомляють в ООС.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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