Атаки орків і контрудари ЗСУ: у розвідці Британії показали карту бойових дій

/ Фото Reuters

Нові подробиці війни в Україні розповіли в розвідці Міністерства оборони Великобританії.

У повідомленні британської розвідки в Twitter опублікована нова актуальна карта бойових дій станом на 41-й день війни.

"Великобританія і наші союзники засуджують неспровоковану і умисну війну російського уряду проти України", - наголошується в тексті публікації.

Зазначимо, що на карті нижче наведені останні дані про військові дії станом на вівторок, 5 квітня 2022 року.

На схемі показані напрямки контрударів ЗСУ, а також атак російських окупантів.

/ Twitter/DefenceHQ

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що багато підрозділів російської армії, які вивели з північних регіонів України, не зможуть так як є передислокувати на схід нашої держави, адже вони потребують значного переоснащення.

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