Атаки орків і контрудари ЗСУ: у розвідці Британії показали карту бойових дій

Наведено останні дані про військові дії станом на вівторок, 5 квітня 2022 року.
Нові подробиці війни в Україні розповіли в розвідці Міністерства оборони Великобританії.
У повідомленні британської розвідки в Twitter опублікована нова актуальна карта бойових дій станом на 41-й день війни.
"Великобританія і наші союзники засуджують неспровоковану і умисну війну російського уряду проти України", - наголошується в тексті публікації.
Зазначимо, що на карті нижче наведені останні дані про військові дії станом на вівторок, 5 квітня 2022 року.
На схемі показані напрямки контрударів ЗСУ, а також атак російських окупантів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що багато підрозділів російської армії, які вивели з північних регіонів України, не зможуть так як є передислокувати на схід нашої держави, адже вони потребують значного переоснащення.
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