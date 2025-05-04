Війна закінчиться, як закінчуються довгі диктаторські режими - Зеленський

Зеленський наголосив, що всі війни закінчуються в будь-якому випадку.

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Зеленський про закінчення війни / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скріншот з відео

Ключові тези:

Інструменти для завершення війни є в руках США та Європи

Україна розраховує на 3 млн снарядів від союзників

Війна закінчиться, як і закінчуються завжди довгі диктаторські режими

Якщо Україна буде сильною, то війна закінчиться якнайшвидше. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з президентом Чехії Петером Павелом у Празі.

За його словами, всі інструменти для закінчення війни є в руках США та європейських колег.

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"Зберегти союз між Америкою та Європою – завдання №1. Змусити Росію піти на повне, безумовне припинення вогню, тим більше, що це пропозиція США і ми її підтримуємо – це також пріоритетне завдання", - наголосив він.

Президент додав, що росіяни повинні розуміти, що Україна розраховує на 3 млн снарядів, тому не тільки Північна Корея буде допомагати Росії.

"У нас є союзники, які допомагають Україні. Це не значить, що хтось хоче довгої війни, ми хочемо її закінчити. І всі війни закінчуються, в будь-якому випадку, в чому я впевнений. Війна закінчиться, як і закінчуються завжди довгі диктаторські режими, як і закінчується життя будь-якої імперії, яка побудована просто побудована на принципах війни принципах неповаги до людей, до їх прав", - сказав Зеленський.

Водночас, президент Чехії Петер Павел підкреслив, що всі карти для завершення війни має російський диктатор.

"Якщо ми говоримо про завершення війни, так всі карти поки що має президент Путін. Йому достатньо просто прийняти рішення. Але поки що він такого бажання не проявляв", - зауважив він.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що війна в Україні не закінчиться швидко. За його словами, мета США зараз полягає в тому, щоб допомогти знайти РФ та Україні "компромісну позицію" для припинення війни.

Один із ключових союзників президента Дональда Трампа в Сенаті США, республіканець Ліндсі Грем заявив, що 72 його колеги підтримають законопроєкт, який запровадить "нищівні" нові санкції проти Росії та тарифи для країн, що купують у неї нафту, газ та інші ключові товари, якщо Володимир Путін не почне серйозні переговори про припинення війни в Україні.

Водночас, спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що країна-агресор Росія не виграє війну в Україні, бо не досягла жодних значних успіхів за останні роки. Цю війну можна закінчити лише дипломатичним шляхом.

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Хто такий Петр Павел Петр Павел (чеськ. Petr Pavel; нар. 1 листопада 1961, Плана, Чехословаччина) - чеський політик та відставний генерал, Президент Чехії з 9 березня 2023. Голова Військового комітету НАТО з 2015 до 2018 року, до цього - командувач Генерального штабу армії Чеської Республіки з 2012 до 2015 року. Переміг на президентських виборах у січні 2023 року, здобувши 58,32 % голосів у другому турі

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