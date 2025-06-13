Війна в усіх частинах світу: в ЦПД зробили тривожну заяву

Коваленко наголосив, що єдиний, хто зараз не хоче миру — це Путін.

https://glavred.net/war/voyna-vo-vseh-chastyah-mira-v-cpd-sdelali-trevozhnoe-zayavlenie-10673018.html Посилання скопійоване

Загроза війни в Європі / колаж: Главред, фото: 53 ОМБр імені Володимира Мономаха, УНІАН

Головне із заяви керівника ЦПД:

Напруженість у всіх частинах світу зростає

Світова ескалація може завершитися десь до 2040 року

Також реальна загроза війни в Європі за 4-6 років

Наразі стає все більше напруженості в усіх частинах світу, тому можуть бути ще конфлікти. Про це заявив керівник українського Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Думаю, що вся ця світова ескалація може завершитися десь до 2040 року. Я кажу саме про світову. Зараз стає все більше напруги в усіх частинах світу і можуть бути ще конфлікти", - йдеться в повідомленні. відео дня

За його словами, загроза війни в Європі через 4-6 років також реальна як ніколи, а саме в Балтії.

Він зауважив, що там можуть воювати росіяни разом з кндрівцями.

"Наша задача зараз — вистояти і зберегти державу, ми впораємось з цим у єдності. Єдиний, хто зараз не хоче миру — це Путін", — наголосив керівник ЦПД.

Коваленко також додав, що війна цілком може йти в усіх частинах світу в майбутньому, просто це не класична війна, якої нас вчили в школах.

"Зараз попереду бум ШІ озброєнь і поки їх не використають сповна на полі бою — нічого не буде", - підсумував він.

НАТО і "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Війна - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 13 червня армія Ізраїлю завдала ударів по території Ірану. Операція дістала назву "Левовий народ". В Ізраїлі оголосили надзвичайний стан через можливу атаку у відповідь.

Глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль заявив, що німецька розвідка має конкретні докази підготовки Кремля до потенційної агресії проти НАТО.

Крім того, глава оборонного відомства Німеччини Карстен Бреєр наказав повністю переозброїти німецьку армію до 2029 року. Згідно з оцінками Бреєра та інших чиновників, до цього часу Росія може відновити свої сили достатньою мірою, щоб атакувати територію НАТО.

Читайте також:

Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред