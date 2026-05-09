Кремль висунув нову умову для миру: в ISW пояснили, чого насправді хоче Путін

Юрій Берендій
9 травня 2026, 12:53
Ультиматум Кремля щодо виведення українських військ із неокупованої частини Донбасу є спробою отримати плацдарм для подальшого наступу, вказали в ISW.
Мирні переговори - Кремль висунув нову умову для миру / Колаж: Главред, фото: 43 Окрема артилерійська бригада ім. гетьмана Тараса Трясила, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Про що йдеться у матеріалі:

  • Ультиматум Ушакова є спробою схилити Україну до поступок
  • Темпи просування армії РФ суттєво сповільнилися у 2026 році
  • Втрати окупантів почали перевищувати темпи мобілізації в Росії

Кремль вимагає від українських військ виведення військ із решти території Донецької області як попередньої умови для припинення вогню — це бойова мета, якої російські війська досі не змогли досягти. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що новий раунд тристоронніх переговорів між США, Україною та РФ наразі не має сенсу, оскільки, за його словами, Україна повинна зробити "серйозний крок" — вивести свої війська з неокупованої частини Донецької області. Лише після цього Росія нібито готова припинити бойові дії та продовжити мирні переговори.

"Кремль вже давно висуває вимогу щодо неокупованого Донбасу як попередню умову для введення перемир’я або досягнення мирного врегулювання в Україні. Віддача решти неокупованих Донецької та Луганської областей надала б Росії контроль над "фортечним поясом" України — низкою укріплених міст, які з 2014 року слугують основою оборони України в цьому регіоні", - йдеться у звіті.

Аналітики звертають увагу, що така вимога Кремля не передбачає жодних гарантій укладення мирної угоди між сторонами. На їхню думку, Росія фактично вимагає території, яка може стати плацдармом для нової наступальної операції проти менш укріплених українських позицій у зручний для неї момент під час переговорного процесу.

Зазначається, що російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін та інші представники російського керівництва почали активніше просувати вимоги щодо передачі Україні територій, які РФ навіть не контролює, зокрема решти неокупованої частини Донецької області, ще на початку 2025 року, коли ситуація на фронті була вигіднішою для російських військ, ніж навесні 2026 року.

"З того часу українські війська збільшують економічні, людські та матеріальні витрати Росії на війну. З початку 2026 року українські сили постійно збільшували дальність, обсяг та інтенсивність своїх ударів по російській нафтовій інфраструктурі та військових об’єктах, щоб скористатися нездатністю Кремля захиститися від українських ударів", - вказують вона.

В ISW зазначили, що на початку 2026 року українські сили суттєво активізували удари середньої дальності по російській логістиці, техніці та особовому складу, що негативно вплинуло на здатність РФ вести наступальні дії. У результаті темпи просування російських військ сповільнилися до середнього показника 2,9 квадратного кілометра на добу протягом перших чотирьох місяців 2026 року, а у квітні російська армія навіть зазнала чистих територіальних втрат.

Водночас російські війська стикаються зі зростанням втрат, які наприкінці 2025 року та на початку 2026-го вже перевищили темпи набору нових військових до армії РФ.

Аналітики ISW раніше також звертали увагу, що Кремль намагається створити для учасників переговорів хибне відчуття терміновості, щоб схилити Україну до поступок щодо неокупованої частини Донбасу, яку російські сили так і не змогли захопити військовим шляхом.

"Ушаков, ймовірно, зараз намагається виправдати відмову Кремля брати участь у переговорах, які не відповідають давнім вимогам Кремля, хоча стагнація результатів Росії на полі бою ставить Кремль у гірше становище для отримання значних політичних поступок. Українські сили можуть і будуть продовжувати завдавати більших втрат російським військам, які проводять наступальні операції в Україні, зокрема проти "фортечного поясу", в рамках триваючої весняно-літньої наступальної операції 2026 року, яка досі не принесла значних оперативних успіхів", - підсумовується у звіті.

Проєкт мирного плану США з 20-ти пунктів / Інфографіка: Главред

Коли відкриється нове "вікно" для переговорів - думка експерта

Як писав Главред, Україна через міжнародні канали шукає можливості для переговорів із країною-агресоркою Росією та за допомогою посередників розширює дипломатичні контакти. Водночас, за словами голови Центру аналізу та стратегій Ігоря Чаленка, ключовий вплив на переговорні позиції з РФ мають саме Сили оборони України.

Він також зазначив, що якщо найближчим часом Київ і Москва не перейдуть до реального переговорного процесу, то наступна можливість для цього може з’явитися лише після завершення весняно-літньої наступальної кампанії російських військ.

"Це додаткове вікно можливостей восени, коли, ймовірно, Трамп може взяти більш активну участь перед виборами до Конгресу. Якщо цього не станеться, то це перехід у дуже складну зиму, і тоді перемовини, ймовірно, зсунуться вже на весну наступного року", - зауважив Чаленко в ефірі Еспресо.

Війна Росії проти України - що відомо про хід мирних переговорів

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, під час спілкування з російськими пропагандистами помічник диктатора РФ Юрій Ушаков фактично проговорився про справжні наміри країни-агресорки Росії щодо війни проти України та мирних переговорів. На це звернув увагу речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати можуть припинити участь у тристоронньому переговорному форматі щодо України, якщо процес і надалі залишатиметься безрезультатним.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що представники американського президента планують приїхати до Києва, графік візитів на весняно-літній період уже погоджено.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

