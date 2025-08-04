Війна може завершитися вже цього тижня: Єрмак назвав головні умови

Єрмак розповів, що потрібно для реальної зміни ходу війни.

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Умови завершення війни / колаж: Главред, фото: t.me/ermaka2022, kremlin.ru

Головне із заява Єрмака:

Потрібно посилити міжнародний тиск на Росію

Зокрема, Росатом і Роскосмос мають бути під санкціями

Також РФ потрібно жорсткіше обмежити в доступі до міжнародної фінансової системи

Війна в Україні може завершитися вже цього тижня, якщо посилити міжнародний тиск на Росію через запровадження нових санкцій. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своїй статті для The Washington Post.

За його словами, Україна підтримує позицію президента США Дональда Трампа щодо досягнення миру через демонстрацію сили, адже саме такий підхід є зрозумілим для російського диктатора Володимира Путіна.

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Однак, на його думку, для реальної зміни ходу війни потрібно посилити чинні санкції проти Росії.

"Росія імпортує на мільярди мікрочіпів та електроніки, що використовуються в її безпілотниках та ракетах, через Китай та інші менші країни Центральної Азії. Ці компоненти часто походять із Заходу, але потрапляють до Росії обхідними торгівельними шляхами та фінансовими лазівками. Нас дуже обнадіюють нещодавні дії США щодо боротьби з ухиленням від санкцій. Двопартійний законопроєкт Грема-Блюменталя знаменує собою вагомий крок до запровадження вторинних санкцій проти організацій у третіх країнах, які допомагають фінансувати російську військову машину", - йдеться у повідомленні.

Єрмак також наголосив, що російські державні агентства — Росатом і Роскосмос — не є звичайними цивільними структурами, а відіграють важливу роль у підтримці війни, яку веде Путін.

На його думку, ці організації повинні бути повністю під санкціями та позбавлені можливості співпрацювати з науковими і освітніми установами Заходу.

Крім того, зазначається, що Росію потрібно жорсткіше обмежити в доступі до міжнародної фінансової системи.

"Риторика Трампа демонструє, що він усвідомлює серйозність ситуації. Ультиматум, висунутий Путіну, завершується вже цього тижня, і від рішень, які будуть прийняті найближчим часом, можуть залежати тисячі життів", - підкреслив Єрмак.

Ультиматум Трампа

Президент США Дональд Трамп давав 50-денний ультиматум російському диктатору Володимиру Путіну для узгодження умов перемир'я. Пізніше він скоротив терміни та сказав, що у Росії є 10-12 днів починаючи з 28 липня для завершення війни в Україні.

Який вплив мають санкції на Росію / Інфографіка: Главред

Санкції проти Росії - що відомо

Як повідомляв Главред, 3 серпня Україна застосувала пакет санкцій проти капітанів і компаній тіньового флоту країни-окупанта Росії, який перевозить нафту. У списку - 94 фізичні особи, включно з громадянами Китаю, Індії, Ірану, М'янми, Бангладешу, Грузії та Ірану, а також п'ять компаній.

Дональд Трамп говорив, що якщо Росія не погодиться на припинення вогню після закінчення встановленого терміну, то на Кремль очікують санкції.

Водночас, речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва нібито виробила "певний імунітет" до санкцій. За його словами, Росія "досить довго живе під величезною кількістю обмежень, але її економіка функціонує".

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Про персону: Андрій Єрмак Єрмак Андрій Борисович — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року. Єрмак народився 21 листопада 1971 року у Києві. Він закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Шевченка за спеціальністю юрист-міжнародник. Багато років він займався юридичною практикою та громадською діяльністю. 21 травня 2019 року Єрмак став помічником президента України Володимира Зеленського. Того ж року він став членом Національної інвестиційної ради, а згодом - членом Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром". 11 лютого 2020 року Андрія Єрмака було призначено на посаду керівника Офісу президента України.

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