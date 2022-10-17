"Путін може записати досягнення": Зеленський звинуватив президента РФ у вбивстві вагітної українки

Війна в Україні / ОП, Reuters

Вночі та вранці 17 жовтня російські окупанти атакували дронами понад 25 населених пунктів України.

"Протягом усього дня триває розбір завалів в тих місцях, куди російським терористам все таки вдалося сьогодні потрапити", - сказав у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

Він нагадав, що в Києві окупанти вбили молоду сім'ю, потрапивши в житловий будинок іранським "Шахедом", - хлопця і дівчину на шостому місяці вагітності.

"Володимир Путін (президент РФ - ред.) може записати собі чергове досягнення - вбив ще одну вагітну жінку", - заявив Зеленський.

За його словами, тільки одним "Шахедом" було вбито чотирьох мирних жителів.

"Були й інші попадання. Більше 25 населених пунктів нашої країни опинилися під ударами цієї ночі і вранці. Вічна пам'ять всім жертвам російського терору", - додав Зеленський.

Атака Києва дронами з Ірану

Вранці, 17 жовтня у Києві прогриміли вибухи. Перед "прильотом" в області були помічені дрони-камікадзе моделей Shahed, які летіли в напрямку столиці. Перед цим в Україні була оголошена повітряна тривога.

За словами мера столиці Віталія Кличка, вранці в бік Києва летіли 28 дронів. Більшість з них були збиті. Один з дронів вдарив по житловому будинку в Шевченківському районі столиці. За попередніми даними, загинули три людини. Рятувальні роботи тривають.

Президент Володимир Зеленський відреагував на атаку дронів і розповів, що ворог не дає спокою і вдень, і вночі. Як зазначив український гарант, ворог може вдарити по українських містах, але наш народ зламати не вдасться. Окупантів чекає лише справедливе покарання і осуд майбутніх поколінь. А Україну-перемога.

Посольство США в Україні назвало ранкові атаки на Київ дронами-камікадзе "відчайдушними і ганебними". У дипломатичному відомстві також запевнили, що Сполучені Штати завжди будуть підтримувати незламний український народ.

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