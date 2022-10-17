"Путін може записати досягнення": Зеленський звинуватив президента РФ у вбивстві вагітної українки

Зеленський розповів, що тільки одним "Шахедом" було вбито чотирьох мирних жителів.
Вночі та вранці 17 жовтня російські окупанти атакували дронами понад 25 населених пунктів України.
"Протягом усього дня триває розбір завалів в тих місцях, куди російським терористам все таки вдалося сьогодні потрапити", - сказав у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.
Він нагадав, що в Києві окупанти вбили молоду сім'ю, потрапивши в житловий будинок іранським "Шахедом", - хлопця і дівчину на шостому місяці вагітності.
"Володимир Путін (президент РФ - ред.) може записати собі чергове досягнення - вбив ще одну вагітну жінку", - заявив Зеленський.
За його словами, тільки одним "Шахедом" було вбито чотирьох мирних жителів.
"Були й інші попадання. Більше 25 населених пунктів нашої країни опинилися під ударами цієї ночі і вранці. Вічна пам'ять всім жертвам російського терору", - додав Зеленський.
Атака Києва дронами з Ірану
Вранці, 17 жовтня у Києві прогриміли вибухи. Перед "прильотом" в області були помічені дрони-камікадзе моделей Shahed, які летіли в напрямку столиці. Перед цим в Україні була оголошена повітряна тривога.
За словами мера столиці Віталія Кличка, вранці в бік Києва летіли 28 дронів. Більшість з них були збиті. Один з дронів вдарив по житловому будинку в Шевченківському районі столиці. За попередніми даними, загинули три людини. Рятувальні роботи тривають.
Президент Володимир Зеленський відреагував на атаку дронів і розповів, що ворог не дає спокою і вдень, і вночі. Як зазначив український гарант, ворог може вдарити по українських містах, але наш народ зламати не вдасться. Окупантів чекає лише справедливе покарання і осуд майбутніх поколінь. А Україну-перемога.
Посольство США в Україні назвало ранкові атаки на Київ дронами-камікадзе "відчайдушними і ганебними". У дипломатичному відомстві також запевнили, що Сполучені Штати завжди будуть підтримувати незламний український народ.
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