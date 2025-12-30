Рус
Каменських публічно перейшла на "язик" і зробила остаточний вибір - деталі

Христина Трохимчук
30 грудня 2025, 05:50
Настя Каменських перейшла на російську мову в соцмережах.
Настя Каменських перейшла на російську мову
Настя Каменських перейшла на російську мову / колаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменських

Ви дізнаєтеся:

  • Настя Каменських перейшла на російську мову в соцмережах
  • Як відреагували українці

Українська співачка Настя Каменських, яка раніше оскандалилася захистом російської мови, вирішила остаточно зробити свій вибір. У своїх соцмережах артистка публічно перейшла на мову країни-агресора.

Раніше Каменських публікувала пости в Instagram іспанською після скандального концерту. Артистка заявила, що людям не варто ділити одне одного за національністю або мовою спілкування. Через деякий час співачка не витримала і почала підписувати свої фотографії двома мовами - англійською та російською. Таким чином, Настя перестала приховувати свою позицію і фактично перейшла на мову країни-агресора.

Каменських публічно перейшла на 'язик' і зробила остаточний вибір - деталі
Настя Каменських у США / фото: instagram.com, Настя Каменських

Саме глибокодумними цитатами російською мовою артистка супроводила знімки з Нью-Йорка та Барселони. Співачка розповіла про магічне Різдво в США, а також побажала усім підписникам любові.

"Я бажаю вам любові - не гучної, а справжньої. Бажання жити, бажання відчувати, бажання створювати свій світ так, як відгукується саме вам", - написала Каменських.

Українці не залишилися в захваті від рішення співачки і засипали її критичними коментарями. Дехто навіть запропонував Насті заборонити в'їзд в Україну та дорікнув їй у мовчанні про жорстокі обстріли батьківщини.

Настя Каменських скандал
Настя Каменських скандал / фото: instagram.com, Настя Каменських

"Куди далі, в Росію?"

"А чому російська мова? Ви ж з України? Все ок, але ви явно орієнтуєтеся не на українську публіку, на жаль"

"Сьогодні Київ бомбили, Настя, невже ти будеш про це мовчати?"

"Сподіваюся, їй заборонять в'їзд в Україну"

"Дивно, чому не Ростов або Москва. Все ж там рідніше, ніж загниваюча Америка"

Раніше Главред повідомляв, що ведуча Катерина Осадча після початку повномасштабного вторгнення зникла з телеекранів, зосередившись на сім'ї та благодійній діяльності. Ведуча зізналася, що не залишає надії на повернення в ефір.

Також переможниця шоу "Холостяк 14" відповіла одній із глядачок, якій не сподобалася перемога Головчук у шоу. Дівчина несподівано погодилася з нею і назвала причину своїх почуттів. У Надін були причини для ревнощів до конкурентки після перегляду фіналу "Холостяка".

Про персону: Настя Каменських

Настя Каменських - українська співачка і телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Усього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену і попрацювати зі світовими зірками в музиці. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

