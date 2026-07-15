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Замість РФ - нова назва: як зміниться Росія після війни, названо цікавий сценарій

Юрій Берендій
15 липня 2026, 22:36
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Головний редактор Sotnik-TV Олександр Сотник пояснив, чому нова назва не змінить суті держави.
Замість РФ — нова назва: як зміниться Росія після війни, названо цікавий сценарій
Замість РФ - нова назва: якою може стати Росія після війни / Колаж Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

  • РФ у нинішньому вигляді припинить існування
  • Території можуть відійти Китаю та відокремитися самі
  • Нова назва не змінить кримінальної суті держави

Країна-агресорка Росія у нинішньому вигляді припинить існування після завершення війни, а територія, яка зараз має статус федерації, може розпастися на кілька держав або отримати нову назву на кшталт "Конфедерації". Про це повідомив головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник в інтерв'ю Главреду.

Прогнозуючи фінал війни для держави-агресора, він наголосив на глибинних причинах, чому косметичні зміни не вплинуть на характер країни.

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"Російської Федерації в нинішньому вигляді вже не буде. Відбудеться переустрій цієї "печери". Але "печеріти" вона не перестане, бо здичавіла, і вивести її з цього стану буде вкрай важко", - заявив Сотник.

За його словами, населення держави не зміниться, а отже й способу мислення чекати не варто.

"Там уже всі стали настільки моральними інвалідами, і там уже сформувався настільки кримінальний менталітет, що змінити щось докорінно не вийде. Інших людей ніде взяти. Контингент, який блукає "печерою", залишиться таким, яким і був. Ви ж не заселите ці території французами, голландцями чи навіть поляками. Це територія здичавілих", - переконаний журналіст.

Розпад на кілька держав

Публіцист не виключає й територіального розколу країни-агресора, хоча вважає масштабний розпад малоймовірним через тісні внутрішні зв'язки регіонів.

"Технічно Росія може спочатку розпастися на кілька держав. Не на безліч, а саме на кілька. Якісь території, можливо, забере назад Китай. Деякі відокремляться самі, наприклад, Північний Кавказ, Кенігсберг, можливо, Карелія і, можливо, ще щось. Але основний масив земель залишиться, бо вони дуже залежать одна від одної. Там усе настільки пов'язане логістично й індустріально, що існувати окремо їм буде дуже важко", - зазначив Сотник.

Нова назва без нової суті

Найімовірнішим сценарієм публіцист вважає формальне перейменування держави без зміни її внутрішньої природи.

"Швидше за все, там переутворять державу, назвуть її, умовно кажучи, Російською Конфедерацією, напишуть нову "конституцію". Але ви, друзі, як не крути, у вас все одно вийде банда. Бо вони такі. Щоб стати людиною, треба спочатку злізти з дерева. І то не факт, що після цього людиною станеш. А вони, як сиділи на цьому кримінальному дереві, так і продовжують по ньому скакати, ще й пишаються цим, кажуть, що це їхні корені. Тому нічого доброго на цій території, як би вона потім не називалася - Російською Конфедерацією чи якось інакше, я не очікую", - вказує журналіст.

Дивіться інтерв’ю з Олександром Сотником, у якому він розповів про страхи та особисту міні-армію Путіна, про підготовку Кремлем "зброї відплати", а також про фінал війни та Росію:

Загроза розпаду Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, керівник Центру досліджень Росії, дипломат і колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко заявляв про можливий розпад Росії після падіння режиму Путіна і завершення війни в нинішньому вигляді. Огризко підкреслив у коментарі, що найреалістичніший варіант - заморожування війни із подальшим ослабленням режиму. За його словами, після ослаблення Путіна режим швидко завалиться, і з цим розвалиться те, що нині називається Російською Федерацією.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак зазначвв наявність ознак, що нагадують пізній період Радянського Союзу, і попередив про ризик ланцюгової реакції відцентрових процесів. Новак навів приклад, що навіть одна заява про вихід регіону теоретично здатна запустити каскад подій аналогічно розпаду СРСР.

Він також звертав увагу на структурний дисбаланс між ресурсами регіонів і рівнем життя їхнього населення як потенційний детонатор політичних змін. Економіст підкреслив тезу, що регіони мають багаті надра, але катастрофічну бідність у населення, що посилює напруження.

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Про особу: Олександр Сотник

Олександр Сотник (творчий псевдонім – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор і виконавець пісень, диктор радіо та телебачення, блогер. Засновник і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з різкою критикою російської влади. 11 березня 2010 року підписав звернення "Путін має піти". Послідовно засуджує російську збройну агресію проти України, пише Вікіпедія.

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