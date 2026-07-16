У Києві гримлять потужні вибухи: Росія б'є по столиці балістикою, що відомо

Коротко:
- Ворог атакував Київ балістичними ракетами
- У столиці пролунала серія потужних вибухів
- На місцях ударів виникли пожежі
У ніч проти 16 липня ворог здійснює атаку на Київ із застосуванням балістичного озброєння. У столиці було оголошено повітряну тривогу, після чого пролунала серія потужних вибухів. Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски балістичних ракет у напрямку Києва.
Тим часом про загрозу удару повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА). У відомстві закликали мешканців столиці негайно пройти до укриттів і залишатися там до завершення повітряної тривоги.
"Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", – йдеться у повідомленні КМВА.
Після оголошення загрози в Києві пролунала серія потужних вибухів. Про це повідомили кореспонденти "Суспільного".
Вже о 01:09 мер Києва Віталій Кличко повідомив про перші наслідки російської атаки на столицю. За його словами, у Святошинському районі зафіксовано влучання в складські приміщення.
У Дарницькому районі уламки ракети впали на територію нежитлової забудови. Крім того, за іншою адресою в цьому ж районі сталося влучання в нежитлову будівлю.
Внаслідок ударів виникли пожежі. Загоряння зафіксували у Святошинському районі на місці влучання в складські приміщення, а також у Дарницькому районі на території нежитлової забудови.
На місцях працюють оперативні служби.
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