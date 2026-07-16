У Києві гримлять потужні вибухи: Росія б'є по столиці балістикою, що відомо

Росія атакувала Київ балістикою та спричинила пожежі у кількох районах столиці.

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Ворог обстріляв Київ балістичними ракетами / колаж: Главред, фото: Міноборини РФ, unsplash

Коротко:

Ворог атакував Київ балістичними ракетами

У столиці пролунала серія потужних вибухів

На місцях ударів виникли пожежі

У ніч проти 16 липня ворог здійснює атаку на Київ із застосуванням балістичного озброєння. У столиці було оголошено повітряну тривогу, після чого пролунала серія потужних вибухів. Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски балістичних ракет у напрямку Києва.

Тим часом про загрозу удару повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА). У відомстві закликали мешканців столиці негайно пройти до укриттів і залишатися там до завершення повітряної тривоги.

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"Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", – йдеться у повідомленні КМВА.

Після оголошення загрози в Києві пролунала серія потужних вибухів. Про це повідомили кореспонденти "Суспільного".

ОТРК Іскандер / Інфографіка: Главред

Вже о 01:09 мер Києва Віталій Кличко повідомив про перші наслідки російської атаки на столицю. За його словами, у Святошинському районі зафіксовано влучання в складські приміщення.

У Дарницькому районі уламки ракети впали на територію нежитлової забудови. Крім того, за іншою адресою в цьому ж районі сталося влучання в нежитлову будівлю.

Внаслідок ударів виникли пожежі. Загоряння зафіксували у Святошинському районі на місці влучання в складські приміщення, а також у Дарницькому районі на території нежитлової забудови.

На місцях працюють оперативні служби.

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