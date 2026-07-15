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Росіяни можуть використати новий вид зброї проти українців: застереження Сотника

Тарас Сидоржевський
15 липня 2026, 23:20
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Журналіст та блогер Олександр Сотник розповів, за яких умов Кремль наважиться застосувати бактеріологічну зброю та чому цей проєкт порівнюють з ядерним.
Росіяни можуть використати новий вид зброї проти українців: застереження Сотника
ї Бактеріологічна зброя: Сотник розповів, коли Росія може її застосувати проти України / Коллаж: Главред

Про що сказав Сотник:

  • Гітлер мав бактеріологічну зброю, але не застосував
  • Комуністи двічі застосували її проти українців
  • Кремль мріє про зброю без "взривів і руйнувань"

Бактеріологічну зброю у світі розробляють лише три країни - Франція, США та Росія, і за певних обставин Кремль може наважитися застосувати її проти України. Про це повідомив журналіст та блогер Олександр Сотник в інтерв'ю Главреду.

За його словами, серед країн, здатних створювати такий тип озброєння, немає ні Китаю, ні Північної Кореї, ні Німеччини - хоча за часів Гітлера подібні розробки в Німеччині велися.

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"У Гітлера була така зброя, але він її не використовував", - зазначив Сотник.

Радянський слід в Україні

Історія застосування бактеріологічної зброї проти українців тісно пов'язана саме з радянським режимом, а не з нацистами. Сотник нагадав про два випадки під час Другої світової війни, коли комуністи свідомо йшли на масові жертви серед власного населення.

"Комуністи застосовували – під час Другої світової війни, причому двічі. І обидва рази – на території України: спочатку у 1942 році використовували збудник шлунково-кишкової інфекції, коли німці наступали на Харків, а потім у 1943 році в Криму – тоді було застосовано легеневу інфекцію", - розповів журналіст.

Наслідки цих операцій, за словами Сотника, були катастрофічними саме для радянських громадян, а не для ворога.

"У першому випадку загинуло лише кілька сотень гітлерівців та близько 50 тисяч радянських громадян. Комуністам було начхати на власне населення. А Путін – це чекіст та комуніст, передовий загін партії", - переконаний Сотник.

Проєкт Ковальчука і дочок Путіна

Сучасна розробка подібного озброєння в Росії, за словами журналіста, маскується під наукові дослідження зовсім іншого спрямування. Він звернув увагу на конкретних людей, причетних до цього проєкту.

"За ширмою розмов про продовження життя до цього проекту "пристебнуті" дочки Путіна та Михайло Ковальчук. Ковальчук взагалі вважає, що мають існувати генномодифіковані люди", - зазначив Сотник.

За словами блогера, сам Ковальчук публічно порівнює масштаб цих досліджень із ядерним оружням, і ця інформація не є таємницею.

"Він заявляє, що ці розробки можна порівняти з ядерною зброєю. Він говорить про це відкрито, все це можна знайти у відкритих джерелах", - зазначив Сотник.

Щодо конкретного триггера для застосування такого зброї журналіст утримався від прогнозів, але висловивши переконання щодо намірів Кремля, якщо розробку буде завершено.

"Якщо, не дай боже, вони коли-небудь застосують таку зброю, це дійсно змінить хід війни і саме її сприйняття. Багато хто тоді може сказати: "Та ну його, зараз не до війни, у нас он народ мре". Як тільки така зброя з'явиться, і, якщо до того моменту путінський режим все ще буде існувати, я нічим не сумніваюся. з абсолютною зброєю, яка діє без вибухів та руйнувань", - підсумував Сотник.

Росіяни не націлені на мир

Нагадаємо, Організація Об'єднаних Націй повідомила, що червень 2026 року став найсмертоноснішим місяцем для мирних жителів України з квітня 2022 року. Такий висновок ґрунтується на даних Місії ООН зі спостереження за правами людини в Україні, яка фіксує наслідки російських атак, пише CNN.

Також повідомляється, що РФ не прийме угоду, в якій не буде повної капітуляції України, йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Експерти ISW проаналізували заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова від 14 липня, в якій він звинуватив "європейців" у нібито спробах підірвати "існуючі угоди" між Росією та Сполученими Штатами.

Як повідомляв Главред, каїна-агресорка Росія продовжить атакувати Київ дронами та ракетами. Ворог намагається адаптувати свої удари по столиці, щоб змусити українців виїхати з міста. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), посилаючись на слова речника Повітряних сил України, полковника Юрія Ігната.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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