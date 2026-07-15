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Нова посада: ЗМІ дізналися, де може продовжити роботу Михайло Федоров

Руслан Іваненко
15 липня 2026, 23:50
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Михайло Федоров може очолити "Укроборонпром", тоді як головним претендентом на його місце називають главу МВС Ігоря Клименка.
Федоров
Михайло Федоров може перейти до "Укроборонпрому" / колаж: Главред, фото: t.me/zedigital

Коротко:

  • Федорова можуть призначити керівником "Укроборонпрому"
  • Клименко є головним кандидатом на посаду міністра оборони

Михайло Федоров може очолити "Укроборонпром". Таку можливість наразі обговорюють в українській владі, повідомляють джерела 24 Каналу серед народних депутатів.

За інформацією співрозмовників видання, однією з причин кадрових змін стало невдоволення президента роботою Міністерства оборони. Йдеться, зокрема, про рішення щодо закупівель озброєння та боєприпасів, які, як стверджують джерела, ухвалювалися без належного врахування потреб Генерального штабу та військових.

відео дня

Як повідомили поінформовані співрозмовники 24 Каналу, президент висловив невдоволення тим, що Міністерство оборони разом із Федоровим ухвалювало рішення про закупівлі без належного врахування потреб Генерального штабу та військових. Зокрема, це стосувалося придбання артилерійських боєприпасів.

Михайло Федоров
Михайло Федоров / Інфографіка: Главред

Тим часом основним претендентом на посаду міністра оборони називають главу Міністерства внутрішніх справ Ігоря Клименка. Про це РБК-Україна повідомило джерело у фракції "Слуга народу".

Один зі співрозмовників видання у фракції СН пояснив, чому глава держави обрав саме Клименка.

За його словами, Зеленський бачить ситуацію наступним чином: оскільки МВС очолить соратник Клименка, Іван Виговський, то президент сподівається, що вони в спільній роботі зможу навести лад з мобілізацією.

Чому Федоров не може продовжити роботу в Міноборони

Передумовою можливих кадрових змін у Міністерстві оборони стали розбіжності в поглядах на ведення війни між Михайлом Федоровим і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у фракції "Слуга народу".

За словами співрозмовників видання, президент Володимир Зеленський висловив невдоволення тим, як у Міноборони ухвалювалися окремі рішення щодо закупівель озброєння. Йдеться, зокрема, про придбання артилерійських боєприпасів без належного врахування запитів Генерального штабу та військових.

"Президент сказав, що Федоров та міністерство робили закупівлі на власний розсуд, а не так, як це запитували Генштаб та військові. Це зокрема стосувалось, наприклад, закупівлі артснарядів", - пояснив співрозмовник.

Водночас джерела "Української правди" стверджують, що під час зустрічі з депутатами фракції глава держави визнав складність ситуації, яка склалася навколо керівництва оборонного відомства.

"Він (президент - ред.) сказав, що по-хорошому треба звільнити і Федорова, і Сирського (головнокомандувача ЗСУ - ред.), але він зараз це зробити не може", - розповів УП один з учасників зустрічі.

Попри можливі кадрові перестановки, за даними джерел у фракції, Михайло Федоров не планує залишати команду президента. Остаточне рішення щодо його подальшої роботи можуть оголосити вже найближчим часом.

"Але що робитиме далі - стане більше відомо наступного тижня", - переказали співрозмовники видання.

Перестановки в уряді - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, 15 липня Володимир Зеленський заявляв, що остаточне кадрове рішення щодо Михайла Федорова ще не ухвалене. Він наголосив на необхідності діалогу між армією та відомством і вказав, що ще не вирішив долю Федорова. За його словами, пріоритетами залишаються оборонно-промисловий комплекс, територіальні центри комплектування та закриття неба.

Крім того, прем'єр-міністр України Юлія Свириденко подала у відставку. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про надходження заяви на звільнення до Ради. Згодом вже 14 липня уряд на чолі із Юлією Свириденко Верховна Рада відправила у відставку.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський повідомив, що остаточне кадрове рішення щодо міністрів ще не ухвалене. За його словами, він ще не вирішив долю Федорова і проведе перемовини з військовим керівництвом.

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Про джерело: 24 канал

24 канал - український цілодобовий новинний телеканал[3]. З початку мовлення мав назву "Телеканал новин 24", згодом назву скоротили до сучасної "24 канал", що, зокрема, використовується в оновленому логотипі компанії та на сайті телеканалу 24tv.ua, пише Вікіпедія.

Входить у медіахолдинг ТРК "Люкс" власником якого є Катерина Кіт-Садова. Транслюється по всій Україні.

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