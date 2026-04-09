Обмін з Росією: Україна повернула тисячу тіл загиблих військових, що відомо

Україна повернула 1000 тіл загиблих, які потребують ідентифікації, у межах репатріаційних заходів за участі державних органів та міжнародних партнерів.

https://glavred.net/war/obmen-s-rossiey-ukraina-vernula-tysyachu-tel-pogibshih-voennyh-chto-izvestno-10755437.html Посилання скопійоване

Україна повернула тисячу тіл загиблих військових / Колаж: Главред, фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Про що йдеться у матеріалі:

Країна-агресорка Росія повернула 1000 тіл загиблих осіб, які за даними російської сторони можуть належати українським військовим. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами системи МВС проведуть усі необхідні експертизи для ідентифікації репатрійованих осіб. Після встановлення осіб загиблих тіла будуть передані родинам для гідного поховання", - йдеться у повідомленні. відео дня

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що репатріаційні заходи стали можливими завдяки спільній роботі представників штабу, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних Сил України, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони.

Також було відзначено підтримку з боку Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Окремо у Штабі подякували особовому складу Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ та Об’єднаного центру забезпечення заходів ЦВС, які займаються транспортуванням репатрійованих до визначених установ, передачею загиблих правоохоронним органам системи МВС і проведенням судово-медичної експертизи в системі МОЗ.

Як повідомили російські пропагандистські ЗМІ, Україна передала Росії 41 тіло ліквідованих російських окупантів.

Обміни з Росією - останні новини за темою

Раніше, 20 листопада, окупанти також передали Україні ще 1000 тіл, які, за їхніми заявами, належать загиблим бійцям ЗСУ.

Раніше, 20 листопада, окупанти також передали Україні ще 1000 тіл, які, за їхніми заявами, належать загиблим бійцям ЗСУ.

Ще перед цим, 18 вересня, з Росії в Україну повернули тіла приблизно тисячі загиблих громадян. За інформацією російської сторони, йдеться про українських військовослужбовців, що також підтвердили в Координаційному штабі.

Інші новини:

Про джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими - тимчасовий допоміжний орган Кабінету Міністрів України для координації діяльності різних органів влади, силових структур і громадських об'єднань, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред