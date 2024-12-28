Знищили та уразили 15 кораблів: ГУР - про те, як дрони Magura 'пралізували' флот РФ

Коротко:
- Морські дрони Magura V5 знищили або пошкодили 15 російських кораблів
- РФ вивела залишки флоту з Криму і ховає кораблі у віддалених портах
- Magura V5 стала першим безпілотником, який потопив військовий корабель
Українські військові за допомогою ударних морських дронів Magura V5 знищили або пошкодили 15 кораблів і суден РФ. Чорноморський флот РФ повністю заблокований. Про це повідомило ГУР МО України.
"Magura V5 перекреслила злочинні амбіції Росії в морі - втративши низку дорогих кораблів, Кремль принизливо втік: вивів залишки флоту із тимчасово окупованого Криму та сховав їх по дальніх портах", - зазначили розвідники.
В ГУР наголосили, що морський дрон Magura V5 є "витонченим технологічним витвором українських інженерів та військових", який містить чверть тонни вибухівки в корпусі. За словами розвідки, дрони допомогли змінити "погоду" у Чорному морі на користь України, оскільки вони очистили акваторію від флоту РФ та забезпечили вільне судноплавство.
"Маґура" - перший у світі безпілотник, який потопив військовий корабель. Зграї стрімких і маневрених "Маґур", керовані майстрами зі спецпідрозділу ГУР МО України "Group13", знищили та уразили 15 кораблів і суден держави-агресора Росії", - йдеться у повідомленні.
Спецпідрозділ ГУР "Group13", який здійснював операції із дронами Magura V5, підтвердив, що їхні дії забезпечили повне блокування Чорноморського флоту Росії.
"Найперше завдання вже успішно виконане - це повноцінне блокування Чорноморського флоту РФ. Він абсолютно не функціонує", - наголосив командир спецпідрозділу ГУР із позивним "Тринадцятий".
Атаки дронів про об'єктах РФ - останні новини
Нагадаємо, 23 грудня в Криму безпілотник вразив російське судно "Федір Урюпін" у бухті біля селища Чорноморське. Удар припав вище ватерлінії, що призвело до пошкоджень, але судно не затонуло.
Також 25 грудня 4 безпілотники атакували територію лінійної диспетчерської станції ТОВ "Транснафтопродукт" у Новомикільському Тамбовської області Росії. Унаслідок атаки спалахнула котельня, але постраждалих не було.
Як повідомляв Главред, українські дрони здатні здійснювати удари на відстані до 2 тисяч кілометрів. Представник ГУР Андрій Юсов підкреслив, що вибухи на території Росії відбуваються виключно на військових об'єктах, водночас не всі операції можна коментувати.
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Успішні операції ГУР
На початку повномасштабної війни 10 загін ГУР зустрів ворога в Гостомелі, де не дав ворогу створити плацдарм для захоплення Києва. Пізніше підрозділи ГУР брали участь у штурмі та зачистці міста й загалом вели активні бої за Київську область, де проводили диверсійні, розвідувальні і корегувальні операції.
У березні 2022 року Головне управління розвідки допомагало організовувати вертолітні рейди на "Азовсталь". Усього було 7 рейсів, у яких задіяли близько 16 вертольотів Ми-8 армійської авіації. Вдалося евакуювати 64 поранених, десантувати на підкріплення захисників Маріуполя 72 добровольців та доставити 30 тонн вантажу. Але під час операції було втрачено 3 борти.
8 травня 2022 року почалася десантна операція на острів Зміїний. Тоді група з декількох вертольотів висадила десант ГУР та "Альфи" СБУ на острів, де зав’язався бій з противником. Під час бою було прийнято рішення відступити з острова, усі 8 вертольотів без ушкоджень повернулися на місця базування.
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