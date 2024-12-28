Знищили та уразили 15 кораблів: ГУР - про те, як дрони Magura 'пралізували' флот РФ

Дрони Magura V5 допомогли очистити Чорне море від російського флоту, забезпечивши вільне судноплавство, наголосили в ГУР.

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Дрони Magura V5 допомогли змінити "погоду" у Чорному морі / Колаж: Главред, фото: ГУР, скріншот з відео

Коротко:

Морські дрони Magura V5 знищили або пошкодили 15 російських кораблів

РФ вивела залишки флоту з Криму і ховає кораблі у віддалених портах

Magura V5 стала першим безпілотником, який потопив військовий корабель

Українські військові за допомогою ударних морських дронів Magura V5 знищили або пошкодили 15 кораблів і суден РФ. Чорноморський флот РФ повністю заблокований. Про це повідомило ГУР МО України.

"Magura V5 перекреслила злочинні амбіції Росії в морі - втративши низку дорогих кораблів, Кремль принизливо втік: вивів залишки флоту із тимчасово окупованого Криму та сховав їх по дальніх портах", - зазначили розвідники.

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В ГУР наголосили, що морський дрон Magura V5 є "витонченим технологічним витвором українських інженерів та військових", який містить чверть тонни вибухівки в корпусі. За словами розвідки, дрони допомогли змінити "погоду" у Чорному морі на користь України, оскільки вони очистили акваторію від флоту РФ та забезпечили вільне судноплавство.

"Маґура" - перший у світі безпілотник, який потопив військовий корабель. Зграї стрімких і маневрених "Маґур", керовані майстрами зі спецпідрозділу ГУР МО України "Group13", знищили та уразили 15 кораблів і суден держави-агресора Росії", - йдеться у повідомленні.

Спецпідрозділ ГУР "Group13", який здійснював операції із дронами Magura V5, підтвердив, що їхні дії забезпечили повне блокування Чорноморського флоту Росії.

"Найперше завдання вже успішно виконане - це повноцінне блокування Чорноморського флоту РФ. Він абсолютно не функціонує", - наголосив командир спецпідрозділу ГУР із позивним "Тринадцятий".

Дрон Magura V5 / Інфографіка: Главред

Атаки дронів про об'єктах РФ - останні новини

Нагадаємо, 23 грудня в Криму безпілотник вразив російське судно "Федір Урюпін" у бухті біля селища Чорноморське. Удар припав вище ватерлінії, що призвело до пошкоджень, але судно не затонуло.

Також 25 грудня 4 безпілотники атакували територію лінійної диспетчерської станції ТОВ "Транснафтопродукт" у Новомикільському Тамбовської області Росії. Унаслідок атаки спалахнула котельня, але постраждалих не було.

Як повідомляв Главред, українські дрони здатні здійснювати удари на відстані до 2 тисяч кілометрів. Представник ГУР Андрій Юсов підкреслив, що вибухи на території Росії відбуваються виключно на військових об'єктах, водночас не всі операції можна коментувати.

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Успішні операції ГУР На початку повномасштабної війни 10 загін ГУР зустрів ворога в Гостомелі, де не дав ворогу створити плацдарм для захоплення Києва. Пізніше підрозділи ГУР брали участь у штурмі та зачистці міста й загалом вели активні бої за Київську область, де проводили диверсійні, розвідувальні і корегувальні операції. У березні 2022 року Головне управління розвідки допомагало організовувати вертолітні рейди на "Азовсталь". Усього було 7 рейсів, у яких задіяли близько 16 вертольотів Ми-8 армійської авіації. Вдалося евакуювати 64 поранених, десантувати на підкріплення захисників Маріуполя 72 добровольців та доставити 30 тонн вантажу. Але під час операції було втрачено 3 борти. 8 травня 2022 року почалася десантна операція на острів Зміїний. Тоді група з декількох вертольотів висадила десант ГУР та "Альфи" СБУ на острів, де зав’язався бій з противником. Під час бою було прийнято рішення відступити з острова, усі 8 вертольотів без ушкоджень повернулися на місця базування.

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