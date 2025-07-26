Війна дісталася Петербурга: РФ скасувала найбільший військово-морський парад

В ЦПД вважають, що війна проти України дедалі більше впливає на внутрішнє життя Росії, включно з символічними подіями, покликаними демонструвати "силу".

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В РФ скасували військово-морський парад / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот: відео

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Головний військово-морський парад у Санкт-Петербурзі, присвячений Дню ВМФ Росії, скасовано без офіційних причин

Аналітики ЦПД зазначають, що російські кораблі "не можуть почуватися в безпеці навіть на власній території"

Цьогоріч у Санкт-Петербурзі скасували головний військово-морський парад, який традиційно відбувався 27 липня з нагоди Дня ВМФ Росії. Влада офіційно не пояснила причин такого рішення, однак відомо, що не буде ні проходу флоту по Неві, ні феєрверку з Петропавлівської фортеці. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Фахівці Центру вважають, що скасування параду може бути свідченням того, що війна проти України дедалі більше впливає на життя всередині самої Росії, зачіпаючи навіть масштабні патріотичні заходи, які мали слугувати демонстрацією сили режиму.

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"Кремль більше не може вдавати, що війна не стосується російського тилу. Кораблі РФ не можуть почуватися у безпеці навіть на власній території", — йдеться у заяві ЦПД.

Адмірал Кузнєцов / Главред-інфографіка

Аналітики також звернули увагу на те, що паралельно з цією подією з’явилася інформація про можливе списання єдиного російського авіаносного крейсера "Адмірал Кузнєцов".

Флот РФ та удари по кораблям - що відомо

Як повідомляв Главред, не так давно ЗСУ отримали нову ціль. У Telegram-каналі "АТЕШ" було опубліковано фото локації об'єкта, що належить до 12-го головного управління Міноборони РФ - цей об'єкт належить до Тихоокеанського флоту РФ і виконує засекречені завдання.

Водночас на початку липня у Новоросійську гриміли потужні вибухи після атаки БпЛА. Протягом кількох годин у місті лунала повітряна тривога, працювала система ППО.

Екс-очільник Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука відповів, чи нарощуватимуть ЗСУ удари по цілях в Криму. Він заявив, що зараз не можна говорити, що півострів втратив актуальність як потенційний військовий об'єкт ворога.

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Про джерело: Центр протидії дезінформації Центр протидії дезінформації (англ. Center for Countering Disinformation) — робочий орган Ради національної безпеки і оборони України, утворений відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації", уведеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106, повідомляє Вікіпедія. Центр забезпечує здійснення заходів щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

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