У Росії спробували прикрити удар по Києву новою провокацією: відповідь Генштабу

Генштаб заявив, що історія з автобусом у Брянській області є частиною інформаційної операції РФ, покликаної "перекрити" наслідки атаки на Київ.

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У Росії знайшли привід виправдати удар по Києву - що відомо / Колаж: Главред, фото: ДСНС Києва

Про що сказав Андрій Ковальов:

Заяви РФ про удар по автобусу є інформаційною провокацією

Москва намагається прикрити свій терористичний удар по Києву

Сили оборони України не завдавали ударів по цьому транспорту

Країна-агресорка Росія після масованої атаки на Київ поширила заяви про нібито удар українського безпілотника по пасажирському автобусу в Брянській області. У Генеральному штабі ЗСУ назвали ці повідомлення спланованою інформаційною провокацією, яка має відвернути увагу від російського удару по українській столиці. Про це повідомив речник відомства Андрій Ковальов у коментарі УНІАН.

"Чергова інформаційна атака Російської Федерації щодо нібито удару українського БпЛА по пасажирському автобусу "Мінськ - Анапа" в районі митного переходу "Червоний камінь" Брянської області є свідомою та цинічною провокацією РФ, спрямованою виключно на те, щоб прикрити свій сьогоднішній злочинний терористичний удар по столиці України", - наголосив Ковальов. відео дня

За словами речника, подібні інформаційні кампанії, на думку української сторони, не є новою тактикою Кремля. У Генштабі вказують, що таким способом Москва намагається змінити фокус міжнародної уваги після атак на українські міста.

"Військово-політичне керівництво Росії традиційно вдається до інсценувань та обстрілів власних громадян у спробах відвернути увагу світової спільноти від чергового акту тероризму в Києві, де внаслідок масованої атаки російських військ по житлових кварталах загинули та зазнали поранень десятки мирних жителів", - зазначив Ковальов.

Окремо у Генеральному штабі офіційно спростували будь-яку причетність українських військових до інциденту з цивільним транспортом. Там наголосили, що Сили оборони не завдавали ударів по автобусу, а поширені Росією звинувачення назвали сфабрикованими. Також українська сторона підкреслює, що військові діють виключно проти законних військових цілей і не ведуть бойових дій проти цивільного населення.

Наприкінці заяви Генштаб звернувся до міжнародної спільноти із закликом відреагувати на російські інформаційні звинувачення та оцінити наслідки останньої атаки по Україні.

"Закликаємо міжнародних партнерів та всю світову спільноту рішуче засудити чергові безпідставні звинувачення з боку РФ та дати належну правову і політичну оцінку свідомому, жорстокому терористичному вбивству українських громадян, здійсненому російським агресором під час сьогоднішньої масованої атаки по Україні та її столиці - Києву", - наголосив Ковальов.

Звідки і якими типами ракет РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

В чому особливість удару по Києву 2 липня - коментар експерта

Авіаційний експерт Богдан Долінце зазначив, що нинішня російська атака стала однією з найскладніших для української протиповітряної оборони через велику кількість повітряних цілей і складність їх перехоплення.

За його словами, удар був не лише комбінованим, а й вирізнявся тим, що різні засоби ураження застосовувалися майже одночасно. Під час атаки Росія використала балістичні ракети, реактивні баражуючі боєприпаси типу "Бандероль" та гіперзвукові ракети "Циркон".

Долінце також звернув увагу, що противник дедалі активніше застосовує реактивні баражуючі боєприпаси, які є складними цілями для ППО через високу швидкість польоту - до 400–450 км/год. Крім того, за його оцінкою, російські війська намагаються підвищити щільність атак, запускаючи більшу кількість засобів ураження за коротший проміжок часу.

"Якщо раніше ми говорили про атаки до тисячі безпілотників, які тривали від 10 до 14 годин, то зараз Росія прагне досягти можливості здійснювати аналогічні атаки за 4-6 годин. Для цього активно розгортаються майданчики з підготовки та запуску озброєння, головна мета яких - підвищити інтенсивність атак", - сказав він в коментарі 24 каналу.

Удар по Києву 2 липня - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, воєнкор Богдан Мірошников заявив, що ворог застосував одну з найскладніших тактик під час нічного удару по Києву. За попередніми оцінками, по столиці випущено близько 60 ракет і понад 100 реактивних дронів-камікадзе.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про масований комбінований удар по Україні з використанням різних типів засобів повітряного нападу. Було збито 48 ракет і 476 БпЛА під час відбиття атаки. Радіотехнічні війська зафіксували загалом 570 засобів повітряного нападу і влучання на 33 локаціях.

MOYO повідомили про повне знищення складу та офісу мережі у Києві внаслідок нічного обстрілу. У компанії заявили, що серед співробітників постраждалих немає. Компанія пообіцяла повернути гроші або відвантажити оформлені замовлення.

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Про персону: Андрій Ковальов Андрій Ковальов – український політолог, історик та журналіст. кандидат політичних наук. Офіцер Збройних сил України, пресофіцер 112-ї бригади Територіальної оборони ЗСУ, речник Генерального штабу Збройних сил України. Ковальов відомий своїми виступами та коментарями на радіо та ТБ як політичний аналітик, експерт з історичних, релігійних питань, а також комунікації.

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