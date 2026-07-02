У Путіна після масованого удару виступили з новою погрозою Україні - що відомо

Пєсков пригрозив Україні подальшим посиленням тиску, аби досягти своїх цілей у війні.

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Пєсков пригрозив Україні подальшим посиленням тиску/ Колаж: Главред, фото: скриншот

Коротко:

РФ має намір і надалі посилювати тиск на Україну

Герасимов відзвітував Путіну про результати атаки по Україні

У Кремлі заявили, що Росія продовжить посилювати тиск на Україну, аби досягти своїх цілей у війні. Про це сказав речник диктатора Путіна Дмитро Пєсков російським пропагандистам.

"Росія продовжить посилювати тиск на "київський режим", щоб досягти поставленої мети", - зазначив він. відео дня

Також Пєсков повідомив, що начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов доповів Путіну про результати масованого удару по українських військових та пов’язаних із військовою сферою об’єктах.

Чому Росія посилила атаки по Україні - коментар експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов зазначив, що останнім часом Росія значно посилила масштаби та інтенсивність атак на Київ і інші українські міста. На його думку, така тактика свідчить про складне становище Кремля. Експерт вважає, що в російському політичному керівництві наростає паніка, а Москва намагається будь-якою ціною відновити паритет і повернути собі перевагу, зокрема у сфері безпілотних технологій.

Жданов також наголосив, що останні удари стали не лише масштабнішими, а й тривалішими за часом. За його оцінкою, Росія використовує для атак практично весь наявний арсенал ракет і безпілотників, який може оперативно залучити.

"А запуск таких різних ракет і дронів тягне за собою проблеми взаємодії, тому що різні види авіації, різні типи ракет, різна швидкість, різні системи наведення та час підльоту", - пояснив експерт.

Звідки РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Комбінована атака на Київ 2 липня 2026 року

Як писав Главред, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія завдала масованого ракетно-дронового удару по Києву. Зруйновано житлові будинки, є ушкодження та руйнування на понад 30 локаціях в усіх районах Києва.

На фоні масованого удару РФ по Києву, Володимир Зеленський наголосив, що постачання ППО для України - це абсолютно першочергове і критичне питання

Нагадаємо, за даними Повітряних сил ЗСУ, основним напрямком удару був Київ. Сили ППО збили 48 ракет і 476 ворожих безпілотників. Зафіксовано "прильоти" у 33 точках, а також падіння збитих БПЛА у 18 точках.

Крім того, ракетно-дроновий удар РФ по Києву 2 липня повністю знищив склад та офіс мережі магазинів техніки та електроніки MOYO. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

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Про персону: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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