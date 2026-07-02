Удар РФ знищив склад MOYO у Києві: як працюватиме мережа та чи доставлятимуть замовлення

Коротко:
- Російський обстріл повністю знищив склад та офіс мережі MOYO
- Під час нічного обстрілу об'єктів компанії люди не постраждали
- Клієнтам з оформленими попередніми замовленнями повернуть гроші або видадуть техніку
Ракетно-дроновий удар РФ по Києву 2 липня повністю знищив склад та офіс мережі магазинів техніки та електроніки MOYO. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.
"Ворожий удар повністю знищив наш склад. Усю ніч і ранок працюють усі необхідні служби. Найголовніше - люди живі", - повідомили в компанії.
Також зруйновано офіс MOYO.
У компанії обіцяють крок за кроком відновити роботу.
Дивіться відео - Як виглядає склад та офіс MOYOпісля російського обстрілу:
Що буде з замовленнями MOYO
У компанії заявили, що можуть приймати нові замовлення на ті товари, які є на сайті.
"Якщо ви вже оформили замовлення раніше, просимо трохи почекати. Ми зробимо все можливе, щоб відвантажити його, щойно це стане можливим, або повернути гроші", - йдеться в повідомленні.
Ракетно-дроновий удар по Києву 2 липня 2026 року
Як писав Главред, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія завдала масованого ракетно-дронового удару по Києву. Наслідки зафіксовано в кількох районах міста. Зруйновано житлові будинки. Кількість жертв і постраждалих зростає. Влада столиці оновлює дані.
За останніми даними, у Києві 86 осіб постраждали внаслідок нічної атаки ворога. Також відомо про 13 загиблих.
Також російська окупаційна армія масовано атакувала Київську область ударними дронами, балістичними та крилатими ракетами. Є руйнування та постраждалі.
За даними Повітряних сил ЗСУ, сили ППО збили 48 ракет і 476 ворожих безпілотників. Зафіксовано "прильоти" у 33 точках, а також падіння збитих БПЛА у 18 точках.
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Військовий оглядач Богдан Мірошников заявив, що головною особливістю повітряного нальоту РФ у ніч на 2 липня став наймасовіший синхронний запуск реактивних дронів-камікадзе.
Цього разу супротивник зробив ставку на максимальне перевантаження української системи ППО в межах одного міста, комбінуючи різні типи озброєння в середині основної хвилі обстрілу:
- Натиск реактивних БПЛА: понад сотню швидкісних безпілотників летіли щільними групами.
- Балістичний тандем: окупанти випустили рекордно велику кількість ракет ЗРК С-400 (які летіли по балістичній траєкторії) разом із комплексами "Іскандер".
- Гіперзвуковий удар: синхронно з балістичними ракетами в розпал атаки ворог запустив гіперзвукові ракети "Циркон".
- Хвильовий терор: після проходження основного масиву ракет місто продовжували атакувати поодинокі ракети, реактивні безпілотники та боєприпаси типу "Бандероль".
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Про персону: Богдан Мірошников
Блогер, військовий кореспондент.
Мірошников родом із Горлівки. Закінчив Маріупольський державний університет. Вивчав міжнародні відносини.
Зараз живе в Києві.
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