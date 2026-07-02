Удар РФ знищив склад MOYO у Києві: як працюватиме мережа та чи доставлятимуть замовлення

Попри масштабні руйнування, серед співробітників постраждалих немає.

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Склад MOYO у Києві знищено внаслідок удару РФ / Колаж: Главред, фото: t.me/uamoyo

Коротко:

Російський обстріл повністю знищив склад та офіс мережі MOYO

Під час нічного обстрілу об'єктів компанії люди не постраждали

Клієнтам з оформленими попередніми замовленнями повернуть гроші або видадуть техніку

Ракетно-дроновий удар РФ по Києву 2 липня повністю знищив склад та офіс мережі магазинів техніки та електроніки MOYO. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

"Ворожий удар повністю знищив наш склад. Усю ніч і ранок працюють усі необхідні служби. Найголовніше - люди живі", - повідомили в компанії.

відео дня

Також зруйновано офіс MOYO.

У компанії обіцяють крок за кроком відновити роботу.

Дивіться відео - Як виглядає склад та офіс MOYOпісля російського обстрілу:

Скріншот

Що буде з замовленнями MOYO

У компанії заявили, що можуть приймати нові замовлення на ті товари, які є на сайті.

"Якщо ви вже оформили замовлення раніше, просимо трохи почекати. Ми зробимо все можливе, щоб відвантажити його, щойно це стане можливим, або повернути гроші", - йдеться в повідомленні.

Ракетно-дроновий удар по Києву 2 липня 2026 року

Як писав Главред, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія завдала масованого ракетно-дронового удару по Києву. Наслідки зафіксовано в кількох районах міста. Зруйновано житлові будинки. Кількість жертв і постраждалих зростає. Влада столиці оновлює дані.

За останніми даними, у Києві 86 осіб постраждали внаслідок нічної атаки ворога. Також відомо про 13 загиблих.

Також російська окупаційна армія масовано атакувала Київську область ударними дронами, балістичними та крилатими ракетами. Є руйнування та постраждалі.

За даними Повітряних сил ЗСУ, сили ППО збили 48 ракет і 476 ворожих безпілотників. Зафіксовано "прильоти" у 33 точках, а також падіння збитих БПЛА у 18 точках.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

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Військовий оглядач Богдан Мірошников заявив, що головною особливістю повітряного нальоту РФ у ніч на 2 липня став наймасовіший синхронний запуск реактивних дронів-камікадзе.

Цього разу супротивник зробив ставку на максимальне перевантаження української системи ППО в межах одного міста, комбінуючи різні типи озброєння в середині основної хвилі обстрілу:

Натиск реактивних БПЛА: понад сотню швидкісних безпілотників летіли щільними групами.

Балістичний тандем: окупанти випустили рекордно велику кількість ракет ЗРК С-400 (які летіли по балістичній траєкторії) разом із комплексами "Іскандер".

Гіперзвуковий удар: синхронно з балістичними ракетами в розпал атаки ворог запустив гіперзвукові ракети "Циркон".

Хвильовий терор: після проходження основного масиву ракет місто продовжували атакувати поодинокі ракети, реактивні безпілотники та боєприпаси типу "Бандероль".

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Про персону: Богдан Мірошников Блогер, військовий кореспондент. Мірошников родом із Горлівки. Закінчив Маріупольський державний університет. Вивчав міжнародні відносини. Зараз живе в Києві.

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