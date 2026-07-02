Кількість загиблих в Києві зросла – яку відповідь для Москви пообіцяв Зеленський

Зеленський заявив, що Україна дасть справедливу відповідь Росії, але ключ до зменшення жертв - своєчасне виконання партнерами обіцянок щодо ППО.

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Удар по Києву 2 липня - яку відповідь для Москви пообіцяв Зеленський / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

У Києві через масований обстріл пошкоджено 131 цивільний об'єкт

Україна готує справедливі відповіді на масовані ракетні атаки РФ

Путін б'є по мирних містах задля демонстрації сили перед виборами

Кількість жертв після чергового російського масованого удару по Києву продовжує зростати. Вже відомо про 21 загиблого. На тлі трагедії президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія посилюватиме атаки, однак Україна відповідатиме на них, паралельно домагаючись від партнерів виконання вже взятих на себе зобов'язань щодо постачання засобів протиповітряної оборони. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає Новини.Live.

"Так, дійсно катастрофічна цифра. У Києві 131 об'єкт повністю або частково зруйновано. Це, напевно, одна з наймасованіших атак впродовж всієї війни по столиці, в принципі, по території нашої держави. Більше ста людей звернулися за підтримкою через поранення або за іншою допомогою", - повідомив глава держави.

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Президент також відзначив роботу рятувальних служб, які продовжують розбирати завали у цілодобовому режимі, чіпляючись за кожну надію знайти вцілілих.

"Досі йдуть роботи, я так розумію, що на ранок, на завтрашній обід продовжуватимуть роботу. Ще є люди, ви самі розумієте... Дай Бог, щоб вони знайшлися і були живі, але ми розуміємо, що є певна кількість людей, про долю яких досі нічого не відомо", - зазначив Зеленський.

За словами глави держави, нинішні атаки свідчать не про силу Кремля, а про проблеми, з якими зіткнулося російське керівництво. Водночас це означає, що найближчим часом українцям доведеться бути готовими до нових масштабних обстрілів.

"Путін програє війну, в нього є проблеми. На фронті очевидно, що він буде нарощувати лише удари по Україні, особливо балістичними ракетами. Ми бачимо, що з кожним ударом, на жаль, цих ракет стає більше", - сказав Зеленський.

Окремо президент звернув увагу на ситуацію із забезпеченням України сучасними засобами протиракетної оборони. Він наголосив, що Київ уже виконав свою частину домовленостей із деякими державами, однак обіцяне озброєння досі не надійшло.

"Норвегія погодилася профінансувати 200 ракет для України, однак жодна з них досі не була поставлена. Є країни, з якими ми вже домовилися і навіть перерахували кошти. Але ці ракети ми поки не отримали. Для когось літо – це літо, відпочинок, а для когось – це велика боротьба. Така сама, як і взимку, але восени. Ніхто не нервує. Просто це не дуже справедливо", - наголосив президент.

PURL / Інфографіка: Главред

Володимир Зеленський переконаний, що зараз Україні необхідна максимально консолідована підтримка союзників. Він зазначив, що міжнародна солідарність має вимірюватися не словами підтримки, а реальними поставками озброєння.

"Ми повинні зробити все, щоб дістати гроші на ці ракети. Потім зробити все, щоб ці ракети нам ще й передали за ці ж гроші. Тут потрібно бути міцною командою не тільки всередині України, а українцями, з європейцями, з американцями, які обіцяли і обіцяють підтримувати нас. Оплесків замало. Нехай залишують ці оплески на день, коли війна закінчиться", - зазначив Зеленський.

Президент також пояснив, чому, на його думку, Кремль робить ставку саме на масовані ракетні удари по мирних містах. Він пов'язав це з внутрішньополітичними процесами в Росії та прагненням Володимира Путіна демонструвати силу власному суспільству.

"У нього (воєнного злочинця Путіна, - ред.) вибори в вересні. Йому потрібне суспільство згуртоване, яке буде підтримувати його. Він боїться хаосу. Йому потрібно показати м'язи. М'язів на полі бою у нього немає. І він показує ось такими кроками", - сказав глава держави.

На запитання журналістів про те, чи чекати після російських ударів нових атак по Москві, Зеленський наголосив, що Україна діятиме відповідно до принципу справедливості. При цьому він дав зрозуміти, що відповідь Росії буде неминучою.

"Ви ж знаєте, ми за справедливий мир, справедливе закінчення війни, поки його немає - за справедливі відповіді. Якщо б вчасно партнери давали те, про що вони пообіцяли, ми сьогодні могли б зберегти кількість домівок і людей. Ми навіть не просимо більше. Просто нехай вони виконують те, про що домовилися. Ми будемо продовжувати вибивати антибалістику від партнерів", - підкреслив Зеленський.

Президент також зазначив, що лише Москва, а не Крим - може примусити російського диктатора Путіна до завершення війни.

""Усі його розповіді про те, що він знає Крим, любить його, що він йому потрібен, – це брехня. Як і схід нашої держави, він знає його лише з доповідей своїх офіцерів. Йому треба продати своєму суспільству велику перемогу. Перемоги немає. Перемоги не буде",", – сказав він.

Президент також закликав українців не втрачати пильності, наголосивши, що країна перебуває у вирішальному періоді війни, а всі державні інституції мають продовжувати працювати в максимально мобілізованому режимі.

"Треба розуміти, що може бути ескалація. Військові повинні робити свою роботу, Міністерство оборони - забезпечення. Нікому не розслаблятися. Ми дуже близькі. Не можна розслаблятися", - резюмував президент.

Чому Росія посилила удари по Україні - коментар експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов заявив, що останнім часом Росія суттєво посилила масштаби та інтенсивність ударів по Києву й інших українських містах. В інтерв'ю Главреду він пояснив, що, на його думку, така тактика є наслідком складної ситуації, в якій опинився Кремль.

За оцінкою Жданова, в російському політичному керівництві наростає паніка, а Москва намагається будь-якими засобами відновити паритет і повернути собі перевагу, зокрема у сфері безпілотних систем.

"Удари РФ стали більш масованими і розтягнутими у часі знов-таки від безвиході. Погляньте на склад удару: на Київ летіло все, що тільки можна, це називається "я його зліпила з того, що було". Росія запустила все, що наскребла. А запуск таких різних ракет і дронів тягне за собою проблеми взаємодії, тому що різні види авіації, різні типи ракет, різна швидкість, різні системи наведення та час підльоту", - вказав він.

Звідки і якими типами ракет РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Удар по Києву 2 липня - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Повітряні сили ЗСУ повідомили про масований комбінований удар по Києву. Відомство акцентувало, що ворог застосував складну тактику під час нальоту на столицю. За оцінками, по столиці було випущено близько 60 ракет різних типів.

Повітряні сили ЗСУ заявили, що протиповітряна оборона збила 48 ракет і 476 БпЛА під час відбиття удару по Києву. Всього було зафіксувано під час атаки 570 засобів повітряного нападу, є влучання на 33 локаціях.

Авіаційний експерт Богдан Долінце пояснив особливості нічної атаки на Київ. Експерт підкреснив, що атака була надзвичайно комплексною через синхронне застосування різних типів озброєнь. За словами Долінце, одночасно застосовувалися балістичні ракети, реактивні баражуючі боєприпаси та гіперзвукові ракети "Циркон".

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Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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