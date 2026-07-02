РФ запустила по Україні 48 ракет та 476 БпЛА: названо головну особливість атаки

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- Росія завдала комбінованого удару по Україні
- ППО збила 48 ракет і 476 ворожих безпілотників
- Зафіксовано влучання на 33 локаціях
У ніч на 2 липня російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів. Про це написали в Повітряних силах ЗСУ.
Зазначається, що основний напрямок удару – це Київ.
"Особливість масованої атаки - одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, застосування великої кількості балістики та реактивних БпЛА", - йдеться у повідомленні.
Усього радіотехнічні війська Повітряних сил зафіксували 570 засобів повітряного нападу. Серед них - 74 ракети і 496 БпЛА різних типів. Зокрема:
- 4 протикорабельні ракети 3М22 "Циркон";
- 24 балістичні ракети Іскандер-М/С-400;
- 34 крилаті ракети Х-101;
- 8 крилатих ракет "Калібр";
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- 496 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас", баражуючих боєприпасів "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія".
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 524 цілі - 48 ракет та 476 безпілотників різних типів:
- 4 балістичні ракети Іскандер-М/С-400;
- 32 крилаті ракети Х-101;
- 8 крилатих ракет "Калібр";
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- 476 ворожих БпЛА різних типів.
В Повітряних силах додали, що зафіксовано влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 33 локаціях, а також падіння збитих БпЛА на 18 локаціях.
"Атака триває! В повітряному просторі України декілька ударних БпЛА. Не ігноруйте тривогу", - наголосили у відомстві.
РФ застосувала складну тактику для нанесення удару
Військовий оглядач Богдан Мирошников заявив, що під час масованої атаки ворог зробив ставку на максимальне перевантаження української системи ППО в межах одного міста, комбінуючи різні типи озброєння в середині основної хвилі обстрілу.
За його словами, по столиці було випущено близько 60 ракет різних типів.
"Хоча загальна кількість не є абсолютною суто кількісною точкою відліку для всієї країни, це, ймовірно, один із найбільших і найщільніших ракетних ударів, спрямованих по одному конкретному місту", - підкреслив він.
Удар по Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, під час масованої атаки на Київ у Дарницькому та Святошинському районах через падіння уламків виникли пожежі, а в пошкоджених будинках опинилися заблоковані люди. Також внаслідок падіння уламків збитих повітряних цілей спалахнула пожежа на території ринку.
Відомо, що у лікарнях столиці перебувають троє дітей, які постраждали внаслідок удару РФ. Це пʼятирічна дівчинка та її однорічний брат, якого зараз оперують медики. Також госпіталізовано 16-річну дівчину.
Крім того, наслідки ворожої атаки вже відчутні в п’яти районах Київської області. Зокрема, у Броварському районі пошкоджено шість приватних будинків, будівлю гуртожитку та автомобіль.
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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України
Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.
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