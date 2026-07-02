Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ запустила по Україні 48 ракет та 476 БпЛА: названо головну особливість атаки

Марія Николишин
2 липня 2026, 09:43
google news Підпишіться
на нас в Google
В повітряному просторі України ще знаходяться декілька ударних БпЛА.
РФ запустила по Україні 48 ракет та 476 БпЛА: названо головну особливість атаки
Скільки ракет та дронів збили сили ППО / колаж: Главред, фото: Військова частина 3017 Національної гвардії України, ua.depositphotos.com

Головне:

  • Росія завдала комбінованого удару по Україні
  • ППО збила 48 ракет і 476 ворожих безпілотників
  • Зафіксовано влучання на 33 локаціях

У ніч на 2 липня російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів. Про це написали в Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що основний напрямок удару – це Київ.

відео дня

"Особливість масованої атаки - одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, застосування великої кількості балістики та реактивних БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Усього радіотехнічні війська Повітряних сил зафіксували 570 засобів повітряного нападу. Серед них - 74 ракети і 496 БпЛА різних типів. Зокрема:

  • 4 протикорабельні ракети 3М22 "Циркон";
  • 24 балістичні ракети Іскандер-М/С-400;
  • 34 крилаті ракети Х-101;
  • 8 крилатих ракет "Калібр";
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
  • 496 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас", баражуючих боєприпасів "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія".
Ракета Бандероль
Ракета "Бандероль" / Інфографіка: Главред

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 524 цілі - 48 ракет та 476 безпілотників різних типів:

  • 4 балістичні ракети Іскандер-М/С-400;
  • 32 крилаті ракети Х-101;
  • 8 крилатих ракет "Калібр";
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
  • 476 ворожих БпЛА різних типів.
РФ запустила по Україні 48 ракет та 476 БпЛА: названо головну особливість атаки
Ракета "Калібр" / Інфографіка: Главред

В Повітряних силах додали, що зафіксовано влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 33 локаціях, а також падіння збитих БпЛА на 18 локаціях.

"Атака триває! В повітряному просторі України декілька ударних БпЛА. Не ігноруйте тривогу", - наголосили у відомстві.

РФ запустила по Україні 48 ракет та 476 БпЛА: названо головну особливість атаки
Скільки ракет та дронів збито / фото: t.me/kpszsu

РФ застосувала складну тактику для нанесення удару

Військовий оглядач Богдан Мирошников заявив, що під час масованої атаки ворог зробив ставку на максимальне перевантаження української системи ППО в межах одного міста, комбінуючи різні типи озброєння в середині основної хвилі обстрілу.

За його словами, по столиці було випущено близько 60 ракет різних типів.

"Хоча загальна кількість не є абсолютною суто кількісною точкою відліку для всієї країни, це, ймовірно, один із найбільших і найщільніших ракетних ударів, спрямованих по одному конкретному місту", - підкреслив він.

РФ запустила по Україні 48 ракет та 476 БпЛА: названо головну особливість атаки
Російські ракети / Інфографіка: Главред

Удар по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, під час масованої атаки на Київ у Дарницькому та Святошинському районах через падіння уламків виникли пожежі, а в пошкоджених будинках опинилися заблоковані люди. Також внаслідок падіння уламків збитих повітряних цілей спалахнула пожежа на території ринку.

Відомо, що у лікарнях столиці перебувають троє дітей, які постраждали внаслідок удару РФ. Це пʼятирічна дівчинка та її однорічний брат, якого зараз оперують медики. Також госпіталізовано 16-річну дівчину.

Крім того, наслідки ворожої атаки вже відчутні в п’яти районах Київської області. Зокрема, у Броварському районі пошкоджено шість приватних будинків, будівлю гуртожитку та автомобіль.

Читайте також:

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Повітряні Сили новини України атака дронів Ракетна атака на Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Питання ППО критичне: Зеленський емоційно відреагував на російський удар

Питання ППО критичне: Зеленський емоційно відреагував на російський удар

11:15Україна
Один із найнебезпечніших ударів: експерт розкрив особливість нічної атаки РФ на Київ

Один із найнебезпечніших ударів: експерт розкрив особливість нічної атаки РФ на Київ

11:01Україна
РФ запустила по Україні 48 ракет та 476 БпЛА: названо головну особливість атаки

РФ запустила по Україні 48 ракет та 476 БпЛА: названо головну особливість атаки

09:43Україна
Реклама

Популярне

Більше
Пуск ракет з Ту-95мс та Ту-160 - опубліковано час підльоту до міст України

Пуск ракет з Ту-95мс та Ту-160 - опубліковано час підльоту до міст України

Загинув зірка російського серіалу "Бригада": що з ним сталося

Загинув зірка російського серіалу "Бригада": що з ним сталося

Мухи розлетяться вмить: який популярний фрукт треба розрізати і покласти на підвіконня

Мухи розлетяться вмить: який популярний фрукт треба розрізати і покласти на підвіконня

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини біля дзеркала за 19 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини біля дзеркала за 19 с

Нові правила бронювання в Україні: що потрібно зробити до 10 серпня та хто в зоні ризику

Нові правила бронювання в Україні: що потрібно зробити до 10 серпня та хто в зоні ризику

Останні новини

11:41

Варена картопля вийде в рази смачнішою: що радять додати кухарі

11:28

Не тільки знак жалоби: чому на похорон вдягають чорний одяг

11:15

Питання ППО критичне: Зеленський емоційно відреагував на російський ударФото

11:12

"Дістала своїм ниттям": Повалій намагається повернути будинок в Україні

11:02

Ефект вразить: що потрібно засипати в унітаз увечері, щоб вранці наліт зник сам

Операція по витісненню військ РФ з Криму почалася, перший етап подоланий – ЖдановОперація по витісненню військ РФ з Криму почалася, перший етап подоланий – Жданов
11:01

Один із найнебезпечніших ударів: експерт розкрив особливість нічної атаки РФ на Київ

10:55

Спека повернеться з новою силою: коли очікувати температурного удару в Україні

10:53

Чотири знаки зодіаку увійдуть в "еру злодіїв": до кінця літа їх не зупинити

10:51

Путін різко посилив особисту охорону: ЗМІ розкрили, чого боїться диктатор

Реклама
10:38

Крутіше омлету: рецепт шикарного сніданку з трьох яєць за 10 хвилин

10:10

Удар РФ знищив склад MOYO у Києві: як працюватиме мережа та чи доставлятимуть замовленняФотоВідео

10:08

"Сьогодні вижили": українські зірки емоційно висловилися щодо атаки на Київ

09:54

Використовують за призначенням одиниці: яка функція червоної крапки на сковорідці

09:43

РФ запустила по Україні 48 ракет та 476 БпЛА: названо головну особливість атаки

09:37

Літній наступ РФ провалився: в ISW розкрили реальні темпи просування окупантів

09:36

Чотири влучні удари: Генштаб підтвердив атаку на НПЗ, склад БПЛА та важливий міст

09:06

Більшість додає постійно: з яким засобом не можна прати рушники

08:45

Удар по гіганту "Лукойла": у РФ палає один із найпотужніших НПЗ, що постачав паливо армії

08:31

Удар по Києву: ворог застосував одну з найскладніших тактик за весь час війни

07:38

РФ завдала ударів дронами та ракетами по Київщині: є "влучання" у п’яти районах та поранені

Реклама
06:45

Масований удар РФ по Києву: кількість жертв постійно зростає - свіжі даніФотоВідео

06:01

Як позбутись від кротів на ділянці – єдиний спосіб, який реально допомагаєВідео

05:30

Армія РФ у Криму приречена на розгром: Жданов передрік Путіну неминучу катастрофу

05:11

Навіщо французи натирають вікна крейдою у спеку: хитрий лайфхак, який дійсно працює

04:28

Три знаки зодіаку увірвуться в еру тотального везіння - хто зірве джекпот

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини з собакою за 21 с

03:30

Як гуляти з собакою в спеку: експерт назвала поширену помилку

03:03

Загубили сережку: що означає ця втрата прикраси для особистого життя

02:30

Чотири знаки зодіаку отримають шанс почати все з чистого аркуша – хто вони

02:15

Потужні вибухи один за одним: РФ б’є по Києву балістикою та "Цирконами", деталі

01:51

Пуск ракет з Ту-95мс та Ту-160 - опубліковано час підльоту до міст України

01:19

Огірки будуть плодоносити до холодів: простий секрет без "чарівних" засобівВідео

01 липня, середа
23:49

"Тушки" вже в повітрі: Росія готує масовану атаку, коли очікувати пуски ракет

23:23

Кейт Міддлтон благає Вільяма зробити це разом із рідним братом: чого вона хоче

23:22

Улюбленці зірок у липні: які знаки зодіаку отримають шанс змінити життя

23:12

Градуси мають значення: експерти розкрили, як налаштувати холодильник у спеку

23:05

РФ атакує Київ реактивними дронами, лунають вибухи – що відомо

22:56

Чи можна змивати кавову гущу в раковину: чому такий лайфхак обернеться ремонтом

22:15

"Російська влада намагається приховати": що відбувається після ударів по Москві

22:14

Магніт для удачі: яке жіноче ім'я приносить щастя та успіх у житті

Реклама
22:13

Популярний американський актор повідомив про невиліковний діагноз

22:06

"Питання Путіна" стає ключовим: у ЦПД оцінили три сценарії розвитку війни

21:45

Томати гинуть у спеку через одну помилку: що зробити, щоб зібрати великий урожайВідео

21:33

Як доглядати за городом у липні: що зробити, аби овочі росли швидше

21:08

Як швидко охолодити авто у спеку: майже всі водії роблять одну помилкуВідео

20:26

Таємниця Камелота: що пов’язує лицарів Артура із давніми воїнами з УкраїниВідео

20:21

На Контрактовій пройдуть зйомки трьох нових випусків "Караоке на майдані": чого чекати глядачам новини компанії

20:08

Від накипу не залишиться й сліду: що потрібно регулярно заливати в чайникВідео

19:43

Росія готує масований удар по Україні – Зеленський попередив про нову загрозу

19:38

Де не варто тримати крупи на кухні — причини появи жучків і цвілі

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти