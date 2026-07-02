РФ запустила по Україні 48 ракет та 476 БпЛА: названо головну особливість атаки

В повітряному просторі України ще знаходяться декілька ударних БпЛА.

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Скільки ракет та дронів збили сили ППО / колаж: Главред, фото: Військова частина 3017 Національної гвардії України, ua.depositphotos.com

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Росія завдала комбінованого удару по Україні

ППО збила 48 ракет і 476 ворожих безпілотників

Зафіксовано влучання на 33 локаціях

У ніч на 2 липня російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів. Про це написали в Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що основний напрямок удару – це Київ.

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"Особливість масованої атаки - одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, застосування великої кількості балістики та реактивних БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Усього радіотехнічні війська Повітряних сил зафіксували 570 засобів повітряного нападу. Серед них - 74 ракети і 496 БпЛА різних типів. Зокрема:

4 протикорабельні ракети 3М22 "Циркон";

24 балістичні ракети Іскандер-М/С-400;

34 крилаті ракети Х-101;

8 крилатих ракет "Калібр";

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

496 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас", баражуючих боєприпасів "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія".

Ракета "Бандероль" / Інфографіка: Главред

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 524 цілі - 48 ракет та 476 безпілотників різних типів:

4 балістичні ракети Іскандер-М/С-400;

32 крилаті ракети Х-101;

8 крилатих ракет "Калібр";

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

476 ворожих БпЛА різних типів.

Ракета "Калібр" / Інфографіка: Главред

В Повітряних силах додали, що зафіксовано влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 33 локаціях, а також падіння збитих БпЛА на 18 локаціях.

"Атака триває! В повітряному просторі України декілька ударних БпЛА. Не ігноруйте тривогу", - наголосили у відомстві.

Скільки ракет та дронів збито / фото: t.me/kpszsu

РФ застосувала складну тактику для нанесення удару

Військовий оглядач Богдан Мирошников заявив, що під час масованої атаки ворог зробив ставку на максимальне перевантаження української системи ППО в межах одного міста, комбінуючи різні типи озброєння в середині основної хвилі обстрілу.

За його словами, по столиці було випущено близько 60 ракет різних типів.

"Хоча загальна кількість не є абсолютною суто кількісною точкою відліку для всієї країни, це, ймовірно, один із найбільших і найщільніших ракетних ударів, спрямованих по одному конкретному місту", - підкреслив він.

Російські ракети / Інфографіка: Главред

Удар по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, під час масованої атаки на Київ у Дарницькому та Святошинському районах через падіння уламків виникли пожежі, а в пошкоджених будинках опинилися заблоковані люди. Також внаслідок падіння уламків збитих повітряних цілей спалахнула пожежа на території ринку.

Відомо, що у лікарнях столиці перебувають троє дітей, які постраждали внаслідок удару РФ. Це пʼятирічна дівчинка та її однорічний брат, якого зараз оперують медики. Також госпіталізовано 16-річну дівчину.

Крім того, наслідки ворожої атаки вже відчутні в п’яти районах Київської області. Зокрема, у Броварському районі пошкоджено шість приватних будинків, будівлю гуртожитку та автомобіль.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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